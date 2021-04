Covid: Da Re (Lega), UE sostenga nostri agricoltori contro malattie viticole

- “L’Europa ha il compito di sostenere i nostri agricoltori contro i danni causati dalle malattie viticole come la flavescenza dorata e il mal dell'esca, specialmente in un momento così critico come questo legato alla pandemia. I danni sono senza alcun dubbio ingenti, per cui serve un intervento rapido anche da parte della Commissione europea alla quale ho chiesto se ha stimato gli effetti della diffusione della flavescenza dorata e del mal dell’esca in termini di impatto effettivo e potenziale sui posti di lavoro nel settore agricolo ed enogastronomico soprattutto in questa fase Covid. E, vista la complessità del momento, se non ritenga opportuno intraprendere percorsi normativi e amministrativi per favorire l’utilizzazione di strumenti il più possibile efficaci e celeri per il contrasto alla diffusione di queste malattie”.

