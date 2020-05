COVID, DOSSIER USA: AUTORITÀ CINESI NASCOSTO GRAVITÀ EPIDEMIA PER FARE SCORTA DI FORNITURE MEDICHE

L'amministrazione Trump sta formulando un piano a lungo termine per punire la Cina su più fronti per la pandemia da coronavirus, iniettando un nuovo elemento rancoroso in una relazione critica già su un piano verticale. E' quant riporta la Cnn citando fonti interne.

Secondo la Cnn va ben oltre una strategia di campagna elettorale che consiste nel dare la colpa a Pechino per distogliere l'attenzione dagli errori del presidente Donald Trump nel prevedere e gestire la crisi, che ha ormai ucciso più di 60.000 americani.

Diverse fonti all'interno dell'amministrazione affermano che c'è la volontà di utilizzare vari strumenti, tra cui sanzioni, cancellazione dei debiti degli Stati Uniti e l'elaborazione di nuove politiche commerciali, per far capire alla Cina, e a tutti gli altri, di chi è la responsabilità.

"Dobbiamo rimettere in moto l'economia, dobbiamo fare attenzione a come lo facciamo", ha detto un funzionario dell'amministrazione, parlando in anonimato.

"Ma troveremo il modo di mostrare ai cinesi che le loro azioni sono completamente riprovevoli".

I servizi segreti stanno nel frattempo subendo un'enorme pressione da parte dell'amministrazione, con alti funzionari che fanno pressione per scoprire se il virus è sfuggito da un laboratorio di Wuhan, in Cina.

Con una mossa senza precedenti, i servizi segreti hanno rilasciato una dichiarazione in cui si affermava di aver aumentato le risorse sulla questione.

"Si continuerà ad esaminare rigorosamente le informazioni emergenti per determinare se lo scoppio sia iniziato attraverso il contatto con animali infetti o se è stato il risultato di un incidente in un laboratorio di Wuhan", hanno detto.

La CNN ha riferito all'inizio di questo mese che il governo stava esaminando la teoria secondo cui il virus ha avuto origine in laboratorio ma non era ancora in grado di confermarlo. All'inizio di questo mese il Gen. Mark Milley, il presidente del Joint Chiefs of Staff, aveva detto che le prove suggerivano che il virus fosse di origine naturale.

Il New York Times ha riferito giovedì che i funzionari hanno fatto pressione sugli analisti di intelligence per trovare informazioni a sostegno della teoria.

"Penso che lo scopriremo", ha detto un funzionario dell'amministrazione, quando gli è stato chiesto se era possibile che non si possa mai sapere l'origine del virus.

Lo scontro tra Stati Uniti e Cina sta alimentando il crescente sospetto all'interno dell'amministrazione per la crescente sfida strategica della Cina e la furia che il virus ha distrutto un'economia vista come il passaporto di Trump per un secondo mandato.

"Sono molto fiducioso che il Partito comunista cinese pagherà un prezzo per quello che ha fatto qui agli Stati Uniti", ha detto la settimana scorsa il segretario di Stato Mike Pompeo.

Lo scontro avviene nel momento in cui entrambe le parti cercano di sfruttare un ambiente geopolitico già frammentato, già scosso dalla loro rivalità che è stata completamente frammentata dalla pandemia.

Nel lungo termine, la situazione minaccia di causare scelte scomode per gli alleati asiatici statunitensi che sono anche desiderosi di non inimicarsi il gigante. E la crescente tensione potrebbe avere ripercussioni significative per l'economia globale, dato che gli Stati Uniti cercano di svincolarsi dalle forniture dominate dalla Cina.

Ci sono seri interrogativi da affrontare sulla trasparenza della Cina nei primi giorni dell'epidemia di Wuhan e se il suo sistema autocratico abbia favorito un tentativo di coprirn la diffusione. Gli Stati Uniti non sono l'unica nazione che vuole risposte in mezzo a una pandemia che ha devastato l'economia globale ed è costata centinaia di migliaia di vite umane.

In risposta alle pressioni, la Cina ha lanciato uno sforzo propagandistico per distogliere l'attenzione dalla propria colpevolezza, accusando anche i soldati statunitensi di aver importato l'agente patogeno. Cosa che ha fatto infuriare Trump.

I funzionari Usa notano che trovare il modo di punire la Cina sarà un affare delicato.

"Troveremo il momento giusto", ha detto Pompeo. Nelle circostanze estreme della pandemia, la Cina ha la capacità di colpire gli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti infatti sono afflitti dalla carenza di dispositivi di protezione personale, dispositivi medici, farmaci biologici e prodotti farmaceutici di produzione cinese. Resi vulnerabili dalle interruzioni a breve termine delle catene di approvvigionamento consolidate in una pandemia che ha contagiato più di un milione di americani.

Pompeo ha evidenziato questa situazione la scorsa settimana, quando gli è stato chiesto dei nuovi controlli sulle esportazioni cinesi che hanno impedito alle forniture mediche statunitensi di arrivare negli Stati Uniti.

"La buona notizia è che abbiamo visto la Cina fornire queste risorse. A volte provengono da aziende statunitensi che sono presenti in Cina, ma abbiamo avuto successo", ha detto Pompeo.

"Contiamo sulla Cina per continuare ad essere all'altezza dei suoi obblighi contrattuali e degli obblighi internazionali di fornirci quell'assistenza e di venderci quei beni", ha detto Pompeo.

A più lungo termine, soprattutto se Trump vincerà la rielezione, lo sforzo degli Stati Uniti sarà probabilmente quello di trattare le forniture offshore come priorità di sicurezza nazionale piuttosto che come semplici questioni economiche.

"Se non riusciremo a farlo di fronte a questa crisi, avremo fallito questo Paese e tutte le future generazioni di americani". È chiaro", ha detto alla CNN il consulente economico di Trump, Peter Navarro.

Una svolta tesa nelle relazioni USA-Cina

L'indurimento dell'atteggiamento Usa nei confronti della Cina è coerente con il rifiuto di Trump dei principi dei legami sino-americani che risalgono al corteggiamento del presidente Richard Nixon da parte dello Stato comunista nei primi anni Settanta.

Trump ha sostenuto che Washington ha incoraggiato e arricchito un nemico con quasi tre volte la sua popolazione e che ha "stuprato" l'industria statunitense nella fuga dei lavori degli operai all'estero.

Un messaggio che ha elettrificato i sostenitori di Trump.

"Questa è la strada naturale da percorrere. È l'unica strada da percorrere". "È il tema principale della campagna", ha detto un funzionario che ha familiarità con gli sforzi mediatici della campagna focalizzata sulla Cina.

La strategia di sicurezza nazionale dell'amministrazione - che è stata definita nel 2017 - pone la Cina come concorrente e come potenza revisionista.

Ma come spesso accade, la linea dura dell'amministrazione è minata dalla personalità poco ortodossa del Presidente e dall'approccio al suo lavoro.

L'approccio eccessivamente personalistico di Trump ai leader mondiali e la sua fissazione per il mantenimento dell'amicizia con Xi è anche in diretta contraddizione con la sua strategia politica e diplomatica, riporta ancora la Cnn.

"Non siamo contenti della Cina", ha detto martedì, ma le sue dichiarazioni sono sminuite dalle molteplici lodi che ha rivolto al presidente cinese Xi Jinping per aver gestito la pandemia all'inizio di quest'anno, apparentemente in parte motivate dal desiderio di mantenere in carreggiata un accordo commerciale USA-Cina, una delle poche limitate vittorie della sua amministrazione.

Uno svantaggio dell'insistenza di Trump a stringere amicizie con i leader più forti è il fatto che lascia le relazioni nazionali più suscettibili a fratture dovute a legami personali.

Sia Trump che Xi sono i leader nazionalisti più aggressivi e nazionalisti delle loro due nazioni negli ultimi decenni, desiderosi di flettere il potere personale in un modo che può causare instabilità nei rapporti con l'estero.

Nella sua offensiva di disinformazione, Pechino ha accusato le truppe americane di aver portato il nuovo coronavirus in Cina. Martedì scorso, il portavoce del Ministero degli Esteri Geng Shuang ha accusato i "politici americani" di raccontare menzogne a viso aperto sulla pandemia.

"Hanno un solo obiettivo: cercare di sottrarsi alla responsabilità della propria epidemia e alle misure di prevenzione e controllo e distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica", ha detto Geng.

L'accesa retorica sul virus minaccia di scatenare una reazione a catena di sfiducia e di tensione che aggrava le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina esacerbate dalla guerra commerciale di Trump, dai flashpoint territoriali anche nel Mar Cinese Meridionale e dalla campagna globale degli Stati Uniti contro il gigante della comunicazione Huawei.

L'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright ha avvertito la scorsa settimana la CNN che la situazione è calda.

"Francamente, sono le due parti a spingere l'una i pulsanti dell'iper nazionalismo dell'altra e non stiamo andando da nessuna parte", ha detto.

Il congelamento degli Stati Uniti e della Cina

Le relazioni con la Cina sono crollate negli ultimi anni, in mezzo alle crescenti tensioni sul commercio, alle rivendicazioni territoriali di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e alla sua ascesa per sfidare strategicamente gli Stati Uniti.

La decisione di Trump di congelare i finanziamenti per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla base di affermazioni troppo sollecite da parte della Cina, potrebbe anche indebolire ulteriormente l'influenza statunitense, soprattutto in Asia, dove il ritiro degli Stati Uniti dalla Trans Pacific Partnership è stata una grande vittoria per Pechino.

Ma nonostante i suoi sforzi la Cina potrebbe non sfuggire mai dall'essere ricordata come l'incubatrice della malattia con un sistema autocratico responsabile di ritardi critici nell'affrontare il virus.

Quindi c'è un terreno fertile per l'amministrazione Trump da sfruttare nel suo sforzo di punire la Cina. Ma il suo stesso atteggiamento e la malagestione per combattere Covid-19 vanno a minare al contempo la credibilità dei suoi sforzi.

"Non c'è davvero nessuno che non voglia vedere la Cina rispondere del tentativo di insabbiamento politico, che ha rallentato la consapevolezza internazionale e ha permesso al virus di diffondersi". C'è un risentimento in tutto il mondo", ha detto Danny Russel, un funzionario del Dipartimento di Stato dell'epoca di Obama, responsabile della politica dell'Asia Pacifico. "Ma penso che sarebbe difficile trovare un leader politico in Asia o in Europa che non creda che questa spinta anti-Cina da parte dell'amministrazione Trump sia una mossa interamente politica". Stanno cercando di sviare le colpe per la catastrofica incompetenza dell'amministrazione".

