COVID, FATTORI, MISTO: TENERE SOTTO CONTROLLO CENTRI LAVORAZIONE CARNE

“I centri di lavorazione carni, e più in generale la catena del freddo alimentare, hanno costituito dei focolai importanti in vari Paesi come Usa, Italia, Canada, Germania e Francia, a causa della longevità del covid in ambienti a basse temperature. Vanno per questo tenuti sotto controllo” dichiara la Sen. Elena Fattori dopo la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno relativi al ddl 1800 Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

La Fattori in particolare ha visto accettato il proprio odg relativo proprio alla necessità di un monitoraggio accurato rivolto sia ai centri di trasformazione delle carni, sia ai settori all’interno della gdo in cui i lavoratori sono maggiormente destinati ai reparti del freddo.

Nell’atto votato si impegna il Governo a fare una raccolta dei dati relativi ai casi di Covid lungo queste due linee per avere un dato aggregato e poter agire di conseguenza:” Negli USA la situazione è sfuggita di mano con migliaia di contagiati e circa 30 morti, ma anche in Europa gli allarmi sono stati numerosi come quelli in Germania, che hanno portato anche alla sospensione di alcune attività, in Francia e anche in Italia all’inizio della pandemia” aggiunge la Fattori, che chiude:” Le cause sono spesso da addurre alle condizioni di vicinanza dei lavoratori o di coabitazione nei pressi degli stabilimenti, ma, come dimostrato soprattutto da uno studio partito proprio dall’Italia e confermato da una equipe di scienziati in Canada, il virus sopravvive meglio e più a lungo a basse temperature. Per questo ho ritenuto opportuno porre all’attenzione del Senato questo ordine del giorno approvato oggi”

