Covid, Filiera Italia: basta mettere a rischio attività produttive, si imponga obbligo vaccinale per lavorare. Italia sarebbe tutta zona bianca

“Basta condizionare il Paese e mettere a rischio attività produttiva: subito vaccinazione obbligatoria per lavorare e, come fatto con successo in Germania, limitazioni solo per i non vaccinati” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. “Ad oggi il nostro Paese avrebbe potuto essere tutto in zona bianca- prosegue Scordamaglia- se non fosse per il tasso di occupazione ospedaliera dovuto per oltre il 90% a non vaccinati” E continua “Basta far pagare a tutti un costo dovuto a pochi irresponsabili”.

“Oggi non possiamo permetterci interruzioni delle attività produttive - dice Scordamaglia - che aggraverebbero una tendenza inflativa in atto non legata ad un aumento della domanda (che rimane anche per l’alimentare piuttosto fredda) ma ad una serie di colli di bottiglia produttivi che riducono l’offerta”.

“In diverse fabbriche l’attività produttiva è messa a rischio da assenza di personale dovuta a regole ormai ingiustificate su quarantene di “contatti stretti” - conclude il consigliere delegato - misura che sempre più virologi chiedono venga revocata, protendendo invece per un’estensione sempre più ampia di un obbligo vaccinale che eviterebbe conseguenze serie per l’inevitabile diffusione del virus e conseguente occupazione dei posti ospedalieri parametro responsabile dei cambi di colore che massacrano economia ed occupazione”.