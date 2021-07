Covid, Filiera Italia: “no a nuove chiusure stop and go, ma sì a green pass per locali e trasporti: salvaguardiamo ripresa e aperture”

“Sì a green pass per locali privati e trasporti, gli irresponsabili siano isolati” questa la posizione di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, per tutelare e sostenere ripresa e riaperture dopo gli “stop and go” dovuti alla pandemia che sono costati solo al settore dell’horeca nel 2020 quasi 41 miliardi di euro.

“L'Italia non sia indecisa e segua l'esempio di altri Paesi europei: per il nostro settore il momento è estremamente delicato, e l’accenno di ripresa della ristorazione deve essere consolidato” dicono da Filiera Italia e proseguono “dobbiamo evitare di ricorrere a nuove restrizioni che decreterebbero la morte del settore e innescherennero una crisi dei comparti collegati, primo fra tutti quello agroalimentare, che nell’ultimo anno ha subito perdite gravissime, fino al 40% per alcune filiere, formaggi, salumi e vino in primis”. Un danno collaterale non da poco, nel momento attuale in cui si assiste contemporaneamente al raffreddamento delle vendite dei retailer e per la prima volta anche dei discount.