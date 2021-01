Covid: Fiorini (Lega), inascoltato allarme fiere, congressi ed eventi. Occorre intervento immediato

"Mentre il governo litiga sulle poltrone, sono ancora fermi i decreti per i sostegni alla filiera dell'export, delle fiere, congressi e dell'innovazione. Interi settori sono in gravissima difficoltà con ripercussioni pesanti su export e Made in Italy. In più, c'è il pericolo concreto di una esclusione del comparto dal prolungamento della Cassa Covid. Anche l’appello congiunto delle principali associazioni di categoria (AEFI, CFI e Federcongressi) è rimasto inascoltato. L’industria dei congressi e degli eventi aziendali genera un volume di affari di più di 65,5 mld per un impatto diretto sul PIL di 36,2 mld e dà lavoro a oltre 570.000 persone ma gli aiuti da parte del governo sono fermi a marzo. Zero incentivi per le start up, zero credito di imposta per i poli espositivi, ristori insufficienti e non sono stati ancora erogati i contributi per il settore della moda e definite le regole del Dl liquidità sulle garanzie Sace. Tutto arenato, e intanto il settore muore: bisogna agire subito”.

