COVID, GDO FRANCESE: COLLOQUI QUOTIDIANI CON MINISTRI ECONOMIA, AGRICOLTURA E TRASPORTI. MADE IN FRANCE NE USCIRÀ PIÙ FORTE

"Per far fronte a questa crisi la distribuzione si è organizzata in modo unito e professionale. La missione era chiara: garantire la continuità della catena di approvvigionamento alimentare, evitare qualsiasi rischio di carenza e ridurre al minimo eventuali chiusure di negozi. A partire dal 15 marzo Bruno Le Maire (Ministro dell'economia e delle finanze) ci ha riuniti, con i produttori, e ha chiesto di sviluppare una guida alle buone pratiche sanitarie per rassicurare sia i nostri dipendenti che i nostri clienti. Abbiamo fatto tutto insieme, membri dell'FCD, Leclerc e Intermarché, svolgiamo inoltre una teleconferenza quotidiana con Bruno Le Maire, Didier Guillaume (Ministro Agricoltura) e talvolta con i Ministri del Lavoro e dei Trasporti. Infine, siamo in contatto permanente con i nostri partner di Ania, della cooperazione agricola e della FNSEA, con i quali l'accordo è notevole."

Così dichiara nel corso di un'intervista al magazine LSA Jacques Creyssel, delegato generale di FCD, la Federazione del commercio e della distribuzione, fornendo un aggiornamento completo sulle conseguenze del coronavirus sul commercio e sulla gestione delle crisi.

"La filiera alimentare ha resistito, anche al culmine della crisi, non c'è stata alcuna carenza alimentare e nessun negozio è stato chiuso chiuso. Siamo stati all'altezza del nostro ruolo di "servizio pubblico" che ci è stata affidata e siamo orgogliosi di aver permesso a tutti i francesi di continuare a mangiare in condizioni eccezionali. La grande distribuzione, troppo spesso accusata, è oggi ammirata da tutti e aggiungerei che l'intero periodo ha dato vita a belle azioni di solidarietà come la promozione di prodotti francesi, fragole, asparagi, agnello, pesce per sostenere i nostri agricoltori.

La cooperazione con i ministeri è stata esemplare. Ogni giorno, dall'inizio della crisi, stiamo esaminando la situazione con i Ministri interessati e i nostri partner nella catena agroalimentare. In questa occasione, abbiamo spesso chiesto ai ministri di prendere o accelerare determinate decisioni, in particolare per quanto riguarda la circolazione del trasporto su strada, l'apertura di magazzini, la fornitura di dipendenti o il pagamento del bonus eccezionale.

La crisi ha creato fiducia e rafforzato le relazioni tra i soggetti della filiera alimentare ma non tutto sarà risolto da questa solidarietà o dalla magia. Però abbiamo dimostrato la nostra capacità di agire insieme per il bene comune. E questa crisi ha messo in luce sia l'esigenza pressante per la Francia di mantenere e rafforzare la sua sovranità alimentare, sia la natura essenziale dei negozi di distribuzione, qualunque sia il loro formato. Senza tutti questi negozi non sarebbe stato possibile garantire cibo a tutti i francesi durante la crisi. Il governo è ben consapevole di ciò e non dovrebbe essere dimenticato in futuro.

Non si deve nascondere che i prossimi mesi rimarranno molto difficili, anche dopo la riapertura dei negozi non alimentari. Il ritorno al normale traffico nei negozi sarà molto graduale. Il calo delle visite ai negozi di alimentari, soprattutto quelli più grandi, è fonte di preoccupazione. La chiusura prolungata di bar e ristoranti ostacolerà gravemente alcuni operatori del commercio all'ingrosso. La cessazione virtuale del turismo straniero, in particolare cinese, influenzerà profondamente molti negozi. E il calo complessivo del potere d'acquisto delle famiglie avrà gravi conseguenze per l'attività.

A medio termine, le previsioni sono ancora più difficili. Stiamo entrando nell'era dell'incertezza più che della certezza. La crisi è stata indicativa dell'importanza delle attività online per i grandi distributori, nonché dell'enorme risultato delle iniziative locali. Un piano europeo per lo sviluppo del commercio con reti a banda larga in tutti i territori, sarebbe un magnifico progetto comune.

Vi è poi il rafforzamento dei grandi attori transnazionali. Il valore di mercato di Amazon è aumentato del 30% dall'inizio dell'anno. E Alibaba ha appena investito oltre $ 20 miliardi nel cloud. Bisogna prestare attenzione che questa crisi non metta ancora più in pericolo i nostri player francesi ed europei.

Per quanto riguarda i prezzi i dati sono chiari: non vi è stato alcun aumento dei prezzi dei beni di consumo dall'inizio della crisi. L'unico aumento riguarda gli ortofrutticoli, che rappresentano circa l'1,5% del consumo francese. Ed è perfettamente comprensibile, poiché è il risultato di una promozione molto forte dei prodotti francesi. Una fragola gariguette vale, se acquistata dal produttore, dal 70 al 100% in più rispetto a una fragola spagnola. Ma è di qualità superiore e consente a un agricoltore francese di resistere meglio alla crisi.

Dopo la fine della pandemia alcuni principi fondamentali del mercato rimarranno gli stessi e saranno persino accentuati: la ricerca di prodotti di qualità, l'acquisto di prodotti considerati salutari, l'aumento dell'uso dei servizi di consegna, lo sviluppo dell'economia dei consumi. Il resto è più incerto: i francesi continueranno a cuocere torte a casa? Accetteranno di pagare di più per determinati prodotti francesi su base duratura? Dopo tale crisi, è nell'interesse di tutti che questi due imperativi possano essere riconciliati, il che presuppone una riflessione collettiva a livello del settore sulle condizioni della sovranità alimentare, in particolare sulle tasse, oneri e standard che oggi spiegano ampiamente le differenze di prezzo con i nostri vicini europei."

