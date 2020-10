Covid, la relazione di Fratelli D’Italia su impatto Covid su settore agroalimentare. E le proposte di rilancio

Il Dipartimento del settore Agricoltura e Agroalimenare del Gruppo Fratelli D'Italia mette a punto un dossier con le stime delle perdite del settore a causa della pandemia e delle conseguenti chiusure. E mette nero su bianco le proposte per affrontare la crisi e rilanciare il settore.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il documento in PDF e a seguire in forma testuale:

RELAZIONE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA FRATELLI D'ITALIA

Le perdite della filiera dell'agroalimentare ammontano ad oltre 9,6 miliardi per le mancate vendite di cibo e bevande nel 2020, che solo parzialmente possono essere compensate con l’aumento di vendite nei negozi; importante è considerare però che alcune realtà produttive lavorano soprattutto per la ristorazione, quindi risultano molto più colpite di altre (e spesso si tratta di lavorazioni ad alto valore aggiunto, ad esempio i vini di fascia alta). Molti prodotti, dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche salumi e formaggi di alta qualità trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato.

Il crack della ristorazione con il crollo delle attività di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e pizzerie ha un effetto negativo sull’intero agroalimentare; l

Dai ristoranti agliagriturismo, dalle gelaterie alle pizzerie fino alle trattorie sono molte le realtà che trovano sostenibilità economica solo grazie al lavoro serale che ora è stato vietato dal nuovo Decreto. Il risultato è il drastico crollo del fatturato della ristorazione che era pari a 85 miliardi l'anno nei 330mila tra bar, mense e ristoranti con un impatto sull'intera filiera alimentare, dalla carne al pesce, dal vino all'olio, dalla frutta alla verdura.

A pagare il costo della crisi, saranno anche 70 mila industrie agroalimentari, a rischio fino a 400 mila posti di lavoro tra filiera produttiva e ristorazione. Per Coldiretti infatti è a rischio un terzo della spesa alimentare delle famiglie.

In termini generali, i provvedimenti presi a causa della pandemia comportano un calo del PIL del 10% nel 2020, così il Centro Studi di Confindustria prevede l’andamento dell’economia nazionale a causa dell’impatto della crisi Covid. Sempre della stessa fonte il numero degli occupati calerà del 1,8% su base annua nel 2020.

Numeri, percentuali, fredde cifre che sulla carta possono già impressionare ma che nella vita reale sono drammatici.

Un debito pubblico salito in maniera vertiginosa a causa dei 100 miliardi di scostamento approvati dal Parlamento per i decreti voluti dal Governo e che soltanto 2,5 miliardi sono stati destinati all'agricoltura, che costituisce il 13,5% del PIL italiano, una curva quella dell'agroalimentare che secondo l'Ismea tende a salire. 100 miliardi di risorse straordinarie, risorse pari ad alcune finanziarie, molte delle quali sono state sperperate in azioni inadeguate nei decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Liquidità” e infine il decreto “Agosto”. Azioni non strutturali, azioni basate su un generale assistenzialismo fine a se stesso.

L'agroalimentare non è un settore che può essere messo in pausa, tanto più la filiera dei prodotti freschi, non stagionati e di altissima qualità. Il legame imprescindibile che c'è con le fasi della natura comportano da questo punto di vista un enorme limite in caso di emergenza, come quella del Coronavirus. Enormi danni sono stati provocati dalle decisioni di Governo sia in primavera che in autunno perchè sono andati a sommarsi alle tante criticità già preesistenti in un settore ad alta vulnerabilità.

I ristori non sono sufficienti, non solo in termini economici perchè sono costituiti da una percentuale del bonus previsto nel Dl. Rilancio, ma in termini strategici. Attualmente, oltre al Dl. Ristori e alle grandi contraddizioni del Ministro dell'Agricoltura Bellanova, non esiste un reale piano strategico nazionale per il comparto.

Considerato inoltre che i provvedimenti adottati con l’ultimo DPCM in tema di chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 18 danneggiano gravemente tutti i settori di eccellenza, causando un effetto a catena. Gravi danni si ripercuotono non solo sulla filiera dell'agroalimentare, ma su tutto il mondo del commercio e quindi delle produzioni. La chiusura dei locali alle 18.00 causa un inevitabile spopolamento delle città e delle realtà commerciali perchè il messaggio che è passato è che dopo il tramonto il Virus diventi letale e anche perchè, non solo nei grandi centri, quando cala la serranda del Bar, del Pub o del Ristorante è come se si spegnessero tutte le luci della città.

Supposto che pertanto l’unica vera soluzione reale resta il ritiro immediato della disposizione che prevede la chiusura anticipata alle 18 per bar e ristoranti,

si possono tuttavia individuare alcuni strumenti per attenuare l’impatto negativo delle misure adottate sugli imprenditori, gli artigiani, gli artisti e produttori agricoli:

Abolizione dell’obblighi fiscali per almeno un anno; Riduzione del costo del personale assunto; Riduzione dei costi delle utenze;

Riduzione del costo di locazione del locale adibito a laboratorio, azienda, luogo di produzione; Abolizione dell’IMU per un anno.

In ambito prettamente agricolo invece, i responsabili di settore di Fratelli d'Italia, unitamente da nord a sud convengono che sia indispensabile procedere con:

• VOUCHER: Reintroduzione dei Voucher agricoli, sia per la produzione, che per la trasformazione che per la vendita del prodotto, che essi siano utilizzati in azienda, in bottega o in agriturismo poichè è indispensabile utilizzare strumenti che legalizzino il lavoro, ma che ne rendano la procedura di assunzione e reclutamento quanto più snella possibile. Reintrodurre i Voucher non significa favorire il lavoro precario, ma piuttosto offrire una reale opportunità di ripresa sia per le aziende che per il lavoratori, specie se stagionali. L'agricoltura è a tutti gli effetti un settore estremamente stagionale e pertanto necessita di strumenti che si adattino alla sua natura;

• TRACCIABILITA': Fratelli d'Italia lo ha già fatto in più occasioni, ma nel caso specifico è importantissimo che si proceda alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti certificati, favorendo trasformatori e distributori con punteggi più alti in bandi o premi se gli stessi utilizzano il prodotto made in Italy (utilizzare quindi un approccio incentivante più che punitivo in modo che questi soggetti vedano un beneficio nell'acquistare il vero made in Italy e possano essere più competitivi con quelli "no made in Italy" al fine di ridare fiato anche alle produzioni del primo settore);

• PROMOZIONE DEI PRODOTTI ITALIANI: le eccellenze italiane sono le ambasciate d'Italia nel mercato mondiale, ma come spesso accade "Nemo propheta in patria", sebbene gli italiani siano pienamente consapevoli della superiorità dei prodotti italiani è necessario intervenire in sostegno della filiera proponendo al mondo No-Profit (Banco Alimentare, Caritas etc.) e al settore delle mense ospedaliere, aziendali ( che attualmente restano in servizio per ovvi motivi) di preferire i prodotti italiani e a Km.0 piuttosto che acquistare indistintamente prodotti provenienti dall'estero, che non hanno sicuramente gli stessi standard qualitativi e in termini di sicurezza alimentare. Nelle mense pubbliche, inclusi ospedali e strutture pubbliche nel suo genere disporre il consumo di prodotti locali e biologici, eventualmente elevando le percentuali obbligatorie verso gli stessi e far adottare tale sistema a tutto il territorio nazionale;

• PREZZO MINIMO GARANTITO: il prezzo minimo garantito sui prodotti dell'agroalimentare è un'altra delle battaglie che Fratelli d'Italia d'Italia porta avanti da anni. In evidenza è il prezzo del latte, sia ovino che vaccino, che concorrenzialmente con le scorte provenienti dall'estero, subisce troppo spesso una speculazione economica enorme. Capita anche di trovare sugli scaffali di note catene di supermercati un litro di latte 100% italiano in vendita a 67 cent. Non è possibile tollerare questa situazione poichè non è sostenibile che il prezzo di vendita sia inferiore al costo di produzione. Così come è accaduto questa estate, quando a ferragosto le angurie italiane erano svendute a 10 cent. al kg, senza alcun rispetto e considerazione per il produttore, in piena crisi economica e lavorativa. E' doveroso procedere in questo senso nel pieno rispetto della dignità del produttore agricolo, oltre che per garantire un minimo guadagno sulla produzione, senza enormi speculazioni.

• FAVORIRE LA QUALITA', LA CERTIFICAZIONI, MARCHI: per affermare i prodotti agricoli italiani nel mercato utilizzare i fondi pubblici nelle realtà di aggregazione (cooperative, consorzi, reti d'impresa) finanziando attività di trasformazione a marchio e di posizionamento (marketing nel suo insieme) favorendo nuovi canali distributivi alternativi alle grandi distribuzioni. crescere nel mercato delle nicchie (mercato che sa rispondere meglio in termini di valutazione dei prodotti rispetto a quello di massa) utilizzare i fondi pubblici non a pioggia verso chiunque, ma agli agricoltori attivi affinchè vengano utilizzati per certificazioni di origine, di qualità e di processo con maggior importanza verso biologico, lotta integrata o altri sistemi di sostenibilità ambientale;

• SVILUPPO DIGITALE: un piano per lo sviluppo digitale dell’agricoltura, ampliando la banda larga anche in quelle zone ritenute marginali. Certo che questo dovrà poi essere accompagnato da una adeguata formazione, partendo anche dalle scuole, oltre che dai soggetti specializzati. Questo potrebbe favorire anche il ricambio generazionale che in agricoltura sta diventando un'emergenza. Una agricoltura che può contare sulla tecnologia significa anche un miglior sfruttamento del suolo, delle risorse idriche, minor consumo di prodotti chimici e quindi maggiore ottimizzazione delle produzioni e migliore qualità. creare un portale di innovazione digitale, affiancato al portale Strade D'Europa al fine di mediare e rendere fruibile le tecnologie già esistenti per l'avanzamento del settore nell'agricoltura 4.0;

• DEFISCALIZZAZIONE e DECONTRIBUZIONE DELLA FILIERA: Sarebbe utile intervenire con una decontribuzione per l'intero periodo dell'emergenza e non con la sospensione temporanea dei pagamenti, che quando vengono sbloccati rappresentano per l'imprenditore un ulteriore debito accumulato da saldare. La decontribuzione è fondamentale poichè scongiura il rischio di "Irregolarità contributiva" in cui si potrebbe incorrere in periodo di crisi, provocando così il blocco di accesso ad eventuali bandi, contributi pubblici, finanziamenti cui corre l'obbligo imprescindibile di "Non irregolarità contributiva". L'Esonero dei versamenti IMU sui terreni agricoli (senza limitarsi ai IAP) e sugli immobili legati alla produzione, trasformazione e vendita; Esonero al pagamento degli Oneri Consortili per tutto il 2020.

• LIQUIDAZIONE IMMEDIATA DEGLI ARRETRATI: velocizzazione liquidazione delle spettanze AGEA e del Fermopesca;

RIMODULAZIONE DELL'IVA: rimodulare l'iva sui prodotti di eccellenza, con certificato di qualità e interamente italiani al fine di indurne gli acquisti da parte dei consumatori e di livellarne il prezzo, sempre più competitivo ma rispettoso della qualità e della materia prima di cui si compone.