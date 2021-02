Covid: Lega, aprire ristoranti in sicurezza. Attività rischiano chiusura definitiva

Siamo dalla parte dei ristoratori e sosteniamo la loro richiesta di poter aprire in sicurezza anche la sera, è necessario ripensare il sistema delle chiusure dovute all’emergenza e permettere di lavorare per cena dove la situazione sanitaria è sotto controllo. Se un ristorante rispetta i protocolli di sicurezza e si trova in un territorio con la pandemia sotto controllo, è giusto permettere di lavorare per garantire alle attività di sopravvivere. Molte realtà di ristorazione rischiano la chiusura definitiva e perciò auspichiamo buonsenso riguardo queste scelte, è evidente che il covid non scompare all’ora di pranzo per ripresentarsi all’ora di cena”.

Così in una nota i parlamentari della Lega Lucia Borgonzoni, Tiziana Nisini, Simona Pergreffi, Stefano Lucidi, William De Vecchis, Simone Billi e Manfredi Potenti che oggi si sono recati in delegazione per portare solidarietà ai ristoratori in Piazza Montecitorio.