Covid, Maturi (Lega): Lacunose linee guida su accudimento animali d’affezione per malati in quarantena e ricoverati: vanno riviste

“Le linee guida del Cts non danno adeguate risposte che si sposino con il benessere degli animali d’affezione di proprietari che per quarantena o per ricovero ospedaliero non possano provvedere alle loro esigenze quotidiane. Oggi, secondo quanto stabilito dalle linee guida adottate dal governo, si prevede che, in caso non ci siano familiari o amici disponibili, i cani, i gatti e altri animali d’affezione possano essere presi a carico delle associazioni territoriali. Tuttavia, non esiste un protocollo standard e di fatto si scaricano le competenze ai padroni stessi degli animali e degli enti locali. La cosa più preoccupante, vista la fase critica a livello sanitario in cui il nostro Paese si sta riaffacciando con conseguente aumento dei ricoveri, è che molti malati, pensiamo ai più anziani, non riescano a mettersi in contatto con un’associazione in tempi congrui o che addirittura non ne siano presenti sul territorio. La conseguenza sarebbe quella del trasferimento dell’animale in una struttura, canile o gattile, con tutto quello che comporterebbe l’esperienza per un cane o un gatto abituati a vivere in casa che passerebbero in una gabbia angusta. Vanno riviste le linee guida dando riferimenti precisi e adeguati anche alla tutela del benessere degli animali”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK