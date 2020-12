Covid: Messaggio presidente Mattarella all’assemblea Coldiretti

“Il Presidente della Repubblica, in occasione dell’evento del 15 dicembre prossimo, desidera far pervenire a tutti i partecipanti il suo apprezzamento per l’impegno profuso e per l’attività svolta dalla Coldiretti in un anno particolarmente difficile. Invia i migliori auguri di buon lavoro, uniti a quelli per il Natale e per il Nuovo Anno” E’ quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Assemblea Coldiretti “L’Italia riparte dagli eroi del cibo”.

