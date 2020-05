COVID, TAKAKAGE FUJITA: SPAGNOLA E AIDS SONO NATE IN USA, MA NESSUNO E’ STATO COSI STUPIDO DA CHIEDERE RISARCIMENTO. SI LOTTA INSIEME. VIDEO

"Washington sta spostando la colpa su Pechino, un comodo capro espiatorio in una sfida elettorale da giocare nel mezzo della pandemia di Covid 19". Così a Xinhua Takakage Fujita, leader di un gruppo civile giapponese che si dedica a sostenere e sviluppare la dichiarazione di Murayama, considerata il punto di svolta nella politica del Giappone rispetto al passato e che recita: “Durante un certo periodo di un passato non troppo distante, il Giappone, seguendo una politica nazionale sbagliata, ha scelto la via della guerra finendo per intrappolare il popolo giapponese in una crisi fatale, e, attraverso il suo governo coloniale e l’aggressione, ha causato terribili danni e sofferenze ai popoli di altri paesi, in particolare a quelli delle nazioni asiatiche. Nella speranza che tale errore non venga mai più commesso in futuro, osservo in uno spirito d’umiltà questi fatti della storia ed esprimo, qui ancora una volta, il mio sentimento di profondo rimorso, presentando le mie scuse di cuore”...

Takakage Fujita spiega come alcuni funzionari Usa stiano cercando di coprire la loro maldestra gestione di Covid-19 chiamando il virus "Chinese virus"."Non vogliono assumersi la responsabilità di quanto di sbagliato è stato fatto e cercano di incolpare la Cina, ma attaccare la Cina è una sorta di propaganda politica. Devo dire che è un atto vergognoso", spiega."Alcuni politici Usa chiedono persino indagini, cause legali e risarcimenti per ritenere la Cina responsabile dei danni del coronavirus.La storia umana è anche una storia di lotta contro le malattie infettive, per certi versi. E la lotta contro il Coronavirus è una di queste battaglie. Quello che dobbiamo fare è cooperare e condividere le informazioni mediche su scala globale, invece di dare la colpa agli altri".

Secondo Takakage Fujita "tutti i paesi dovrebbero lavorare insieme per combattere l'epidemia.

L'idea di "l'America prima di tutto" e "l'interesse dell'America prima di tutto" è arrivata al punto in cui non esiste più il buon senso".

"Una delle più gravi malattie infettive della storia dell'umanità è l'influenza Spagnola - ricorda poi -, che scoppiò nel 1918 e uccise decine di milioni di persone in tutto il mondo. Inoltre, anche se viene chiamata influenza Spagnola, la Spagna non è il luogo in cui ha avuto origine. Ci sono molte prove evidenti che sono proprio gli Stati Uniti il luogo della sua origine. Quindi il mondo ha chiesto agli Stati Uniti un risarcimento 100 anni fa? Non l'hanno fatto perché sarebbe stato stupido. Ma ora gli Stati Uniti chiedono un risarcimento alla Cina. Inoltre, il primo caso di AIDS è stato confermato negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno indennizzato il resto del mondo? No. la cosa più importante nella lotta contro l'epidemia - conclude - è che tutti i Paesi del mondo lavorino insieme per proteggere le vite e la salute delle persone".

-RIPRODUZIONE RISERVATA-