"L'economia italiana - scrive The Guardian -, già sull'orlo della recessione prima dello scoppio, sta soffrendo enormemente per il blocco. Le piccole imprese hanno il diritto di chiedere prestiti bancari agevolati, rimborsabili dopo due anni, e insieme ai lavoratori autonomi possono ricevere 600 euro al mese per ogni mese di blocco. Tuttavia, molti non hanno ancora ricevuto il risarcimento a causa della soffocante burocrazia italiana.

Molti imprenditori continuano a pagare l'affitto e le bollette nei loro locali, nonostante non abbiano generato un reddito durante il periodo di blocco, mentre il pagamento delle imposte è stato semplicemente posticipato".

Il quotidiano inglese riporta le parole del premier: "Il premier italiano ha delineato i piani per allentare lentamente il blocco del Paese per sette settimane, mettendo in guardia contro il rischio di un nuovo aumento della curva di infezione da coronavirus", scrive The Guardian in merito alle nuove misure annunciate da Conte per affrontare la sfida del Corinavirus in una ripartenza a tappe dell'Italia.

"Se ami l'Italia, mantieni le distanze", ha detto agli italiani domenica sera Giuseppe Conte, mentre i decessi di Covid-19 sono aumentati di 260 unità, il più basso aumento quotidiano del Paese dal 14 marzo.

I movimenti della gente saranno ancora molto limitati dal piano, che prevede la chiusura delle scuole fino a settembre.

Le fabbriche orientate all'export e alle costruzioni pubbliche potranno riprendere l'attività a partire da lunedì, mentre la maggior parte dell'industria italiana riprenderà a lavorare dal 4 maggio, il giorno successivo alla scadenza della chiusura.

Pur ringraziando i cittadini per i sacrifici già fatti dopo quasi sette settimane di quarantena, Conte ha detto che la "fase due" sarà quella della "convivenza con il virus".

"Bisogna sempre rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro", ha aggiunto. "Anche all'interno dell'ambiente familiare. Gli esperti ci dicono che un caso di infezione su quattro si verifica nel contesto familiare".

Gli italiani potranno viaggiare all'interno delle loro regioni per visitare i parenti, purché si indossino le maschere facciali, ma gli spostamenti tra le regioni saranno comunque vietati se non per motivi di lavoro, di salute o per altri motivi di emergenza.

I parchi e i giardini pubblici riapriranno a partire dal 4 maggio e le persone potranno fare una passeggiata o fare esercizio fisico all'aperto, purché mantengano una certa distanza fisica. Tuttavia, i cittadini dovranno comunque portare con sé un documento che indichi il motivo per cui si sono allontanati da casa. Sui mezzi pubblici, che continueranno a funzionare con servizi limitati, le maschere facciali saranno obbligatorie.

Musei, gallerie, biblioteche e negozi riapriranno il 18 maggio e bar, ristoranti e parrucchieri dal 1° giugno.

"Vogliamo tutti che il Paese riparta", ha detto Conte. "Tuttavia, l'unico modo per convivere con il virus in questa fase è di non ammalarsi - e di prendere le distanze sociali".

Le restrizioni sui funerali sono state allentate, con un massimo di 15 persone in lutto, ma Conte è stato criticato per aver tenuto chiuse chiese e altri luoghi di culto.

"Si può andare in un museo ma non si può celebrare un rito religioso? Lo ha chiesto su Twitter Elena Bonetti, ministro delle pari opportunità e della famiglia. Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura, ha detto a La Repubblica che il divieto di messa continuava ad essere "assurdo".

ECCO LE NUOVE MISURE IN ARRIVO IN SETTIMANA DA PARTE DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI:

REPUBBLICA CECA

Riapertura delle università il 27 aprile nell'ambito dell'ondata di restrizioni abolite nei giorni scorsi. I viaggi non essenziali sono ora consentiti, così come gli incontri in gruppi inferiori a 10 persone, ma le maschere sono obbligatorie in pubblico.

SPAGNA

È permesso ai bambini di uscire di casa una volta al giorno con un adulto. Il governo dovrebbe consentire l'esercizio fisico all'aperto e le passeggiate a partire dal 2 maggio, a condizione che il tasso di infezione continui a rallentare

NORVEGIA

Prolungamento del divieto per i grandi eventi fino al 1° settembre, ma il 30 aprile si deciderà se autorizzare o meno l'organizzazione di eventi con meno di 500 partecipanti.

FRANCIA

Il primo ministro Edouard Philippe presenterà martedì una strategia di uscita nazionale al Parlamento, che discuterà e voterà le raccomandazioni

GRECIA

Riapertura degli uffici del registro e dei tribunali il 27 aprile, con piani in discussione per la riapertura di alcuni punti vendita commerciali a partire dalla prossima settimana

AUSTRIA

I negozi più grandi, i centri commerciali e i parrucchieri riapriranno a partire dal 1° maggio. I ristoranti e gli hotel potrebbero riaprire a partire da metà maggio se le condizioni di salute lo consentono

ALBANIA

I negozi e i tribunali saranno riaperti questa settimana e la gente potrà stare all'aperto per più degli attuali 90 minuti al giorno. Decisione sulle scuole da prendere la prossima settimana

PORTOGALLO

Mira ad iniziare a rimuovere le restrizioni dall'inizio di maggio, con un ulteriore alleggerimento da prendere in considerazione ogni 15 giorni

PAESI BASSI, IRLANDA E GRAN BRETAGNA NON MODIFICHERANNO LE MISURE IN ATTO

I PAESI CHE HANNO ALLENTATO LE MISURE:

ITALIA

Mira a riavviare la produzione non appena il 4 maggio. Almeno una regione, il Veneto, la settimana scorsa ha sfidato il governo centrale e ha allentato le restrizioni sui cimiteri, sui piatti da asporto e sulle pizzerie

GERMANIA

Misure alleggerite la scorsa settimana, che hanno portato ad un aumento dell'attività sociale che ha preoccupato alcune autorità sanitarie. Maschere obbligatorie nei negozi e sui mezzi pubblici dal 27 aprile

BELGIO

Ha annunciato un piano per consentire l'apertura dei negozi a partire dall'11 maggio, con la riapertura delle scuole la settimana successiva, ma con un tetto massimo per il numero di alunni in ogni classe

SVIZZERA

Apertura di alcuni negozi come parrucchiere e negozi di fiori autorizzati, ma la prossima fase inizia l'11 maggio, quando i bambini delle scuole elementari ritornano a scuola e tutti i negozi al dettaglio riaprono.

