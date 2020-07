COVID, THE GUARDIAN: RAPPORTO DIRETTO CON STABILIMENTI DI CARNE IN BRASILE

L’espansione del Covid in Brasile e dovuta in parte agli stabilimenti di carne. È questa l’analisi che fa The Guardian in merito alla situazione della pandemia nel Paese dell’America del Sud.

Secondo gli esperti - riporta The Guardian -, gli allevamenti di carne brasiliani hanno contribuito a diffondere il Covid-19 in almeno tre luoghi diversi in tutto il paese, poiché il virus continua a migrare dalle grandi città verso il vasto interno del paese.

All'inizio di questa settimana il paese era secondo solo agli Stati Uniti con 1,88 milioni di casi confermati di Covid-19 e 72.833 morti.

Il suo potente settore agroalimentare è alleato con il presidente di estrema destra del Paese, Jair Bolsonaro, che ha liquidato la pandemia come una "piccola influenza". Il settore della carne bovina vale 26 miliardi di dollari (20,7 miliardi di sterline), secondo la Confederazione brasiliana dell'agricoltura e del bestiame (CNA), mentre la sua industria del pollame vale altri 8 miliardi di dollari.

Gli impianti di lavorazione della carne sono rimasti aperti durante la pandemia, e il personale lavora a stretto contatto, spesso in aree refrigerate. Anche altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, l'Irlanda e la Germania, hanno visto raggruppamenti intorno ai macelli.

Le condizioni possono creare perfetti centri di allevamento Covid-19, ha detto Priscila Schvarcz, un procuratore del Ministero del Lavoro (MPT), un ramo della procura federale incaricato della supervisione delle leggi sul lavoro.

"Vediamo molti lavoratori infettati", ha detto Schvarcz, membro di una task force nazionale di una fabbrica di carne con sede nello stato di Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile.

Rio Grande do Sul è stato duramente colpito. Al 23 giugno, 4.957 lavoratori della carne erano risultati positivi in 32 stabilimenti dello stato - un terzo del totale dei casi di coronavirus nella zona, ha detto il procuratore. Cinque dipendenti e 12 persone in contatto con loro sono morti.

Uno studio per il TMP ha mostrato che i casi di Covid-19 nel Brasile centrale e meridionale erano raggruppati intorno alle città dove si trovavano gli stabilimenti di lavorazione della carne e dove vivevano i lavoratori. "C'è un rapporto diretto", ha detto Ernesto Galindo, il ricercatore che ha prodotto lo studio.

La Cina, il più grande partner commerciale del Brasile, ha sospeso all'inizio di questo mese le importazioni di carne dagli stabilimenti di proprietà di due delle maggiori aziende brasiliane di carne, BRF e JBS. Anche il ministero dell'agricoltura brasiliano ha sospeso le esportazioni da uno stabilimento JBS di Rio Grande do Sul, ha dichiarato Valor.

BRF ha detto che sta lavorando con le autorità brasiliane e cinesi per riprendere le consegne. L'azienda ha detto che 98 dei 2.873 lavoratori dello stabilimento di Lajeado, Rio Grande do Sul, sono risultati positivi alla fine di maggio. JBS non ha commentato la sospensione delle importazioni da parte della Cina.

L'attenzione si è concentrata sulle mucche, non sui dipendenti".

In uno stabilimento JBS a Dourados, nello stato di Mato Grosso do Sul, nella regione centro-occidentale del Mato Grosso do Sul, sono stati testati più di 4.000 dipendenti e quasi un quarto è risultato positivo, hanno dichiarato i pubblici ministeri. L'azienda ha sospeso 1.600 lavoratori a stipendio pieno, ma non ha chiuso lo stabilimento. Al 14 luglio, la città aveva 3.481 casi, un quarto del totale dello stato.

Lo stabilimento JBS di Dourados "è stato il punto focale iniziale dell'epidemia", ha detto Andyane Tetila, uno specialista di malattie infettive di Dourados che lavora per il servizio sanitario statale. Lo stabilimento della JBS ha 103 lavoratori indigeni, molti dei quali vivono in riserve vicine dove più di 150 persone sono state successivamente infettate, ha detto Indianara Machado, un'infermiera indigena che lavora nella riserva.

La JBS ha detto di aver messo tutti i suoi lavoratori indigeni in congedo retribuito e sta sostenendo iniziative per controllare e prevenire nuove epidemie di coronavirus in più di 100 comuni in tutto il Brasile. I procuratori del lavoro hanno detto che la JBS si è mossa rapidamente per contenere l'epidemia. "L'azienda ha collaborato", ha detto Jeferson Pereira, un procuratore del lavoro di Dourados. "Ha assunto infermieri e tecnici per accompagnare le visite".

Altre 85 persone sono risultate positive in uno stabilimento BRF della città. L'azienda ha detto che i lavoratori in questa situazione sono sospesi dal lavoro, ricevono assistenza medica e sono monitorati dagli specialisti di salute sul lavoro dell'azienda fino al loro recupero.

A giugno, un giudice ha chiuso per la seconda volta un impianto JBS nella remota città amazzonica di São Miguel do Guaporé, nel nord-ovest del Brasile, dopo che le infezioni erano salite alle stelle. Al 25 giugno, 377 dei 940 dipendenti dello stabilimento sono stati infettati - allora più della metà del carico di lavoro della città, hanno detto i procuratori.

Leandro da Conceição, 33 anni, uno dei lavoratori dello stabilimento, ha dichiarato di aver perso l'olfatto e il gusto. Quando lo disse al suo supervisore, fu ignorato e continuò a lavorare, ammalandosi sempre più.

"Ha raggiunto un punto in cui non potevo più sopportarlo. Dissi al mio superiore che non stavo bene", ha spiegato. "Il suo obiettivo erano le mucche, non i dipendenti, era la produzione".

Conceição fu mandato a casa dopo aver prodotto il risultato positivo del suo stesso test. Lui e un altro lavoratore hanno perso il lavoro dopo che un audio WhatsApp che li ritraeva e altri lavoratori che si lamentavano delle infezioni nello stabilimento è stato pubblicato dai media locali. A entrambi è stato detto che il motivo era la caduta della produzione. "Non avevano motivo di licenziarci", ha detto. "Non ho mai saltato il lavoro".

Il procuratore del lavoro locale Helena Romero ha detto: "Ci siamo resi conto che l'azienda non stava attuando misure di contenimento, abbiamo osservato che spesso i lavoratori continuavano a lavorare anche se avevano dei sintomi, e questo avrebbe potuto contribuire a diffondere la malattia". Da allora lo stabilimento ha riaperto i battenti.

Dopo l'epidemia di Lajeado, BRF ha firmato un accordo extragiudiziale con i procuratori del lavoro. L'azienda ha dichiarato di aver testato 31.000 dipendenti in tutto il paese negli ultimi due mesi. Quattro dei suoi stabilimenti hanno chiuso per i test e tutti e 34 sono ora in funzione. Le misure preventive comprendevano la riduzione della metà della capacità degli autobus e la sospensione dei lavoratori dei gruppi a rischio Covid-19. Un comitato permanente di specialisti ne controlla le azioni.

La JBS - la più grande azienda di carne del mondo - non ha firmato alcun accordo con i pubblici ministeri. Ordini del tribunale hanno imposto chiusure temporanee e in alcuni casi test in tre dei suoi stabilimenti di Rio Grande do Sul. Il 23 giugno, un giudice ha ordinato che tutti i lavoratori fossero sottoposti a test in un quarto stabilimento della JBS nello Stato. Da allora tutti hanno riaperto, hanno detto i procuratori.

JBS non ha spiegato perché non aveva accordi con i procuratori del lavoro e si è rifiutata di commentare le epidemie nei singoli stabilimenti. "La JBS non commenta le decisioni legali", ha detto.

L'azienda ha detto che la salute e la sicurezza dei membri del suo team era la sua priorità fondamentale. Ha adottato un protocollo rigoroso sul controllo, la prevenzione e la sicurezza in tutte le unità di lavorazione, nel pieno rispetto delle norme imposte dal governo.

JBS ha dichiarato di aver seguito le indicazioni dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché dei "medici specializzati". "Ogni valutazione dei test viene effettuata caso per caso", ha detto la società. Ha disinfettato quotidianamente le fabbriche e prende le temperature dei lavoratori, ha aumentato la sua flotta di autobus e ha messo in gruppi a rischio e chiunque abbia sintomi in congedo retribuito.

