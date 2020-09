Covid19, cooperazione agroalimentare antidoto alla crisi

“Il settore agricolo per la Lombardia è fondamentale. Le aziende agricole lombarde, per la quantità di latte prodotta, rappresentano il 44% della produzione in Italia. E la cooperazione lombarda pesa per il 60% del totale regionale del latte raccolto. Come emerge dal Rapporto, per le consegne del latte in Lombardia nel periodo gennaio-maggio 2020, c’è stato un + 4,4%, variazione su base annua. Un aumento produttivo, quindi, ma la cooperazione ha garantito la raccolta di tutto il latte. E si èattrezzata per assicurare il presidio del territorio e fornire servizi di prossimità alla popolazione. Assicurando anche scaffali pieni nei punti vendita”, sottolinea Perini.

