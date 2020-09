Crea, AIC: Buon lavoro al DG Vaccari nelle sfide su sostenibilità e innovazione 

Il Presidente di AIC Giuseppino Santoianni ha augurato buon lavoro a Stefano Vaccari, neo nominato DG del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). “Nella delicatissima congiuntura internazionale in cui ci troviamo”, ha commentato Santoianni, “rassicura avere ai vertici di un organismo strategico come CREA una persona di lunga esperienza. Ci vorrà grande impegno e collaborazione per portare avanti con successo le sfide di ricerca e innovazione – conclude Santoianni - per quanto riguarda la sostenibilità, l’impiego di tecnologie avanzate in agricoltura, la scienza come alleata degli agricoltori e delle produzioni made in Italy”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK