CREA, ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 22 PRECARI. COORDINAMENTO: GRAZIE MINISTRO BELLANOVA

Assunti a tempo indeterminato 22 precari del Crea. Il coordinamento Precari Crea fa un "brindisi virtuale" ringraziando il ministro Teresa Bellanova e scrive: "Congratulazioni e buon lavoro a tutti"
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Assunti a tempo indeterminato 22 precari del Crea. Il coordinamento Precari Crea fa un “brindisi virtuale” ringraziando il ministro Teresa Bellanova e scrive: “Congratulazioni e buon lavoro a tutti”
Edifici scoperchiati, piante sradicate, serre divelte, campi allagati, erba dei pascoli distrutta, frutta e verdura rovinate e coltivazioni di cereali abbattute con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole con danni incalcolabili. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti sugli effetti della tempesta d’estate […]
Sono state accolte le nostre richieste per il taglio del costo del lavoro in agricoltura nei settori piu’ colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza covid. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al DL Rilancio che destina 426 milioni all’esonero per i primi sei […]
Edifici scoperchiati, piante sradicate, serre divelte, campi allagati, erba dei pascoli distrutta, frutta e verdura rovinate e coltivazioni di cereali abbattute con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole con danni incalcolabili. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti sugli effetti della tempesta d’estate […]
Una fotografia a 360 gradi quella che scatta il presidente dell’Associazione italiana coltivatori, Aic, Giuseppino Santoianni nell’era post Covid. Dalla centralità dell’agricoltura alla necessità di una rete diplomatica forte che possa sostenere il made in Italy sui mercati esteri. Ma anche “agri-cultura”, ovvero il patrimonio culturale e di tradizione che […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA: IN PIEMONTE EFFETTUATO IL RILASCIO DELLA VESPA SAMURAI IN 100 SITI
MOZZARELLA DOP, NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FIRMATA CASA SURACE
GRANA PADANO, CARRA, COLDIRETTI MANTOVA: BUON LAVORO A NOSTRO ASSOCIATO ZAGHINI
CONSORZIO GRANA PADANO: ASSESSORE PAN: “CON ZAGHINI PASSAGGIO DI CONSEGNE NELLA CONTINUITÀ – REGIONE VENETO ACCANTO AI PRODUTTORI”
#100AZIENDEIN100GIORNIDOMANI ASSESSORE ROLFI IN PROVINCIA DI CREMONA
AZIENDA DON CAMILLO CONFAGRICOLTURA TARANTO: CONTINUEREMO A INVESTIRE SU TERRITORIO MASSAFRESE
TURISMO, MAGORNO(IV): “SPOT NON CONDIVISIBILE, MA LA CALABRIA NON HA NULLA DI MENO RISPETTO ALLE ALTRE REGIONI”
SPOT COMUNI LOCRIDE, CENTINAIO: INCOMPRENSIBILE, VA RITIRATO
LA LINCE TORNA NELL’ALTO GARDA, ASSESSORE ROLFI: NELLE NOSTRE FORESTE ATTENZIONE ALLA BIODIVERSITA’
ROLFI INCONTRA I DISTRETTI AGRICOLI MILANESI: AGRICOLTURA PERIURBANA FONDAMENTALE PER TUTELA AMBIENTE
LE SOCIE CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA E PIEMONTE RIUNITE PER LE ASSEMBLEE
EUROPA, CONFAGRICOLTURA: IGP “MELE DEL TRENTINO” RICONOSCE L’IMPEGNO DI UN DISTRETTO PRODUTTIVO DI ASSOLUTA ECCELLENZA
MIPAAF: LA MINISTRA BELLANOVA DOMATTINA IN VISITA AL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA
MILANO E PROVINCIA, DOMANI ASSESSORE ROLFI DOMANI VISITA AZIENDE AGRICOLE E INCONTRA RAPPRESENTANTI DI DISTRETTI AGRICOLI
MELE DEL TRENTINO NUOVA IGP ITALIANA, BELLANOVA: IMPORTANTE RICONOSCIMENTO NON POSSIAMO CHE ESSERNE ORGOGLIOSI
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: MESSAGGIO INNOVATIVO DALLA GERMANIA PRINA DEL SEMESTRE TEDESCO
CORONAVIRUS, VENETO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO E NUOVE MISURE PER LE IMPRESE DEL PRIMARIO COLPITE DALLA CRISI
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PER AGRICOLTURA PUGLIESE SOLO ANNUNCI, ANCORA NESSUN ATTO CONCRETO
BANDO INDIGENTI, IL PROSSIMO RIGUARDERA I PROSCIUTTI DOP. IN SARDEGNA CRESCE MALUMORE ANCHE PER ESCLUSIONE BANDO MACCHINARI INNOVATIVI
BANDO MACCHINARI INNOVATIVI, LUNESU, LEGA: ESCLUSIONE SARDEGNA COLPOSA. VOGLIAMO EQUITÀ
AGRICOLTURA SOCIALE, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: AL QUINTA EDIZIONE BANDO CON REALE FOUNDATION
BANDO INDIGENTI, ASSESSORE MURGIA A MINISTRO BELLANOVA: DISCREZIONALE. INTERVENGA PER RISTABILIRE EQUITÀ
BANDO INDIGENTI, GADDA (IV): CENTINAIO ATTACCA BELLANOVA MA NON SA DI CHE PARLA. SI INFORMI. E PALITTA, EVITI DI FARE POLITICA
BANDO INDIGENTI, CENTINAIO: CONSORZIO PECORINO SMENTISCE BELLANOVA. MINISTRO HA BLOCCATO I MIEI BANDI E NEGATO AIUTI AL SETTORE
POPILLIA JAPONICA, ROLFI: VIA LIBERA A UTILIZZO CHLORANTRANILIPROLE PER CONTRASTARE INSETTO DANNOSO
BANDO INDIGENTI, RISORSE PER MADE IN ITALY DIVENTANO POMO DELLA DISCORDIA TRA MIPAAF E DOP. BOTTA E RISPOSTA BELLANOVA-PALITTA
BANDO INDIGENTI, PALITTA A BELLANOVA: MIPAAF DISTORCE REALTA’. ECCO COME SONO ANDATE LE COSE E COSA HA FATTO MINISTERO. ERRARE UMANO, PERSEVERARE DIABOLICO
BANDO INDIGENTI, BELLANOVA, MIPAAF: IN CONSEGNA IN ITALIA 14 MLN DI EURO DI PECORINO ROMANO. GRAVE DISTORSIONE REALTA
AGRITURIST E.ROMAGNA: 50% AGRITURISMI TUTTO ESAURITO MA MANCANO STRANIERI
PIEMONTE, TRONZANO: A DISPOSIZIONE 40 MLN PER LE IMPRESE DI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
CINGHIALI, ROLFI: VALORIZZIAMO SELVAGGINA CON MARCHIO ‘CACCIATO IN LOMBARDIA’
FUTUROMA, CONFAGRICOLTURA: RIPARTIRE DALL’AGRIFOOD. SÌ AD UN PIANO STRATEGICO AGROLIMENTARE PER ROMA CAPITALE
XYLELLA, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: OK DECRETO MIPAAF MA RESTA FUORI ANNUALITÀ 2016
CREA, ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 22 PRECARI. COORDINAMENTO: GRAZIE MINISTRO BELLANOVA
DL RILANCIO, GALIZIA (M5S): SODDISFATTA PER OK A EMENDAMENTO SU INDENNITÀ DI 950 EURO AI PESCATORI
DL RILANCIO: COLDIRETTI, AL VIA TAGLIO COSTO LAVORO IN AGRICOLTURA PRANDINI, ACCOLTA LA NOSTRA PROPOSTA
FASE 3: COLDIRETTI/IXE’, 13,5 MLN IN VACANZA A LUGLIO, IL 23% IN MENO
LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA: IN PIEMONTE EFFETTUATO IL RILASCIO DELLA VESPA SAMURAI IN 100 SITI
DL RILANCIO, ALLEANZA COOPERATIVE: UN DECISO PASSO AVANTI CON RIFORMULAZIONE ART 222
DL RILANCIO: COLDIRETTI, ACCOLTA NOSTRA PROPOSTA TAGLIO COSTO LAVORO
MIPAAF, BELLANOVA: “RICONOSCIAMO CON RISORSE MIPAAF INDENNITA’ AI LAVORATORI DELLA PESCA INGIUSTAMENTE ESCLUSI DALLE MISURE ORIZZONTALI
PESCA, MORETTO E GADDA (IV): “OK AL BONUS DI 950 EURO PER PESCATORI AUTONOMI”
DL RILANCIO, BELLANOVA: 600 MLN PER SOSTENERE FILIERE IN CRISI. ECCO COME
DL RILANCIO, ALLEANZA PESCA: GRANDE RISULTATO BELLANOVA. FINALMENTE TUTELATI PESCATORI AUTONOMI
DL RILANCIO, MIPAAF DI BELLANOVA SI METTE MANI IN TASCA E VA A COLMARE I GAP DEI COLLEGHI DI GOVERNO, LAVORO E MEF
AGRICOLTURA: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CHE PORTA A 25MILA EURO IL “DE MINIMIS” PER LE IMPRESE AGRICOLE
INFRAZIONE VOUCHER, CENTINAIO (LEGA): “STIAMO CON ASSOCIAZIONI TURISMO, EUROPA RISCHIA DI MASSACRARE SETTORE’
COPAGRI: RAPPORTO ANNUALE ISTAT, CRISI LIQUIDITÀ IMPRESE PRIMO PROBLEMA DA RISOLVERE
RISOLUZIONE, CADEDDU M5S CAMERA, SU INIZIATIVE A SOSTEGNO COMPARTO OVICAPRINO
INTERROGAZIONE, CADEDDU M5S CAMERA, SU INSERIMENTO NOCE DI MARE IN ELENCO SPECIE ESOTICHE INVASIVE
CREA, PRESENTATO OGGI IL VOLUME “I CENTRI DI RICERCA DEL CREA”. UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE, MEZZI E PROFESSIONALITÀ PER L’AGRICOLTURA ITALIANA
GRANA PADANO, MERCURI: “AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO RENATO ZAGHINI”
AGRICOLTURA, PARENTELA (M5S): GRAZIE A NOSTRO IMPEGNO 2 MILIONI ALL’APICOLTURA ITALIANA
ETICHETTA, MIPAAF, MISE E SALUTE: AL VIA ORIGINE OBBLIGATORIA PER CARNI SUINE TRASFORMATE
AGROALIMENTARE, MANCA (M5S): IN ARRIVO DECRETO CHE ESTENDE PEGNO ROTATIVO PER VINI, LIQUORI E OLIO
COPAGRI BASILICATA: MALTEMPO, TROMBA D’ARIA SI ABBATTE SULLA COLLINA MATERANA AUMENTANDO CONTO DANNI CORONAVIRUS
COPAGRI: GRANA PADANO, AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO RENATO ZAGHINI
MIPAAF, BELLANOVA: NON POSSIAMO ACCETTARE RIPROPOSIZIONE CONVERGENZA ESTERNA ANCHE PER PERIODO 2021-2027
MIPAAF, BELLANOVA: “NON POSSIAMO ACCETTARE RIPROPOPOSIZIONE CONVERGENZA ESTERNA ANCHE PER PERIODO 2021-2027”
DL RILANCIO, AUMENTANO ALL’ARTICOLO 222 LE RISORSE PER FILIERE AGRICOLE. ECCO LA RIFORMULAZIONE DEL MIPAAF. OLTREPASSANDO QUOTA 1,2MLD DI MISURE AL SETTORE
CORONAVIRUS, COLDIRETTI: VIA LIBERA UE A ETICHETTA SALVA SALUMI MADE IN ITALY
MOZZARELLA DOP, NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FIRMATA CASA SURACE
MADE IN ITALY, SOTTOSEGRETARIO L’ABBATE (M5S): IN ARRIVO 2 MILIONI DI EURO PER TUTELARE NOSTRO MIELE
GRANA PADANO, CARRA, COLDIRETTI MANTOVA: BUON LAVORO A NOSTRO ASSOCIATO ZAGHINI
CONSORZIO GRANA PADANO: ASSESSORE PAN: “CON ZAGHINI PASSAGGIO DI CONSEGNE NELLA CONTINUITÀ – REGIONE VENETO ACCANTO AI PRODUTTORI”
GRANA PADANO: IL NUOVO PRESIDENTE È IL MANTOVANO RENATO ZAGHINI
AGRICOLTURA E COVID-19, CIA: TUTTI GLI INTERVENTI DEL MINISTRO PROVENZANO, GALLINELLA, BUSSONE (UNCEM), VACONDIO (FEDERALIMENTARE) E SCANAVINO
CIA, SCANAVINO: COSTRUIRE PERCORSO COMUNE E DI PROSPETTIVA PER RIPARTIRE INSIEME. INNOVAZIONE E DIGITALE SIANO PAROLE CHIAVE
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: IMPORT (I QUADRIMESTRE) CON CONTAGOCCE DA TOP BUYER GERMANIA E UK
VINITALY, QUESTIONE DI ETICHETTA: QUANDO IL DESIGN FA LA DIFFERENZA
B/OPEN, IL BIOLOGICO IN ITALIA PIÙ FORTE DEL COVID: CRESCONO OPERATORI, CONSUMI E SUPERFICI
B/OPEN, CONFAGRICOLTURA: DIMINUISCONO SUPERFICI IN CONCESSIONE
B/OPEN, COLDIRETTI: OCCORRE MAGGIORE SFORZO PER USCIRE DA ‘EQUIVOCO’
B/OPEN, AIAB: PIANO COLAO METTE AGRICOLTURA IN SECONDO PIANO
B/OPEN, ISMEA: GAP DI PREZZO TRA OLIO BIO E NON BIO È DEL 42%
VINO, VERONAFIERE LANCIA WINE2WINE EXHIBITION PER LA RIPARTENZA DEL MERCATO. TUTTI GLI INTERVENTI
VINO, OSS. VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: AD APRILE EXPORT EXTRAUE DIFFICILE PER L’ITALIA, IN LOCKDOWN PER LA FRANCIA
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: RIAPERTURA HORECA ITALIANA VALE 6,5 MLD DI EURO PER CONSUMI VINO
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: DAZI E INIZIO COVID-19 DECISIVI SU EXPORT EXTRA-UE NEL TRIMESTRE
VINITALY: IL VINO NELLA GDO NEL 1° QUADRIMESTRE. CRESCONO VENDITE PER LA TAVOLA DI CASA
VINO, INDAGINE VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: LOCKDOWN HA FRENATO CONSUMI ITALIANI, MA NEL POST COVID TUTTO TORNERÀ COME PRIMA
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
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