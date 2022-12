Crea, Cambiamenti climatici in agricoltura: quanto ci stiamo adattando?

Cambiamenti climatici, resilienza dell’agricoltura e mondo della ricerca. Questo il focus dell’incontroStrumenti e innovazioni tecnologiche per supportare l'adattamento nel settore agricolo, organizzato dal CREA nell’ambito del Progetto LIFE ADA-Adaptation in Agriculture, che si svolgerà il 5 dicembre, a partire dalle ore 9:30, presso la Biblioteca Storica “Corrado Nigro” del CREA, in Roma.

L’evento nasce come momento di confronto fra le esperienze di alcuni progetti internazionali e nazionali per individuare strategie di adattamento efficienti ed efficaci, applicabili in particolare nel settore agricolo, per contrastare e prevenire gli impatti legati ad eventi climatici avversi. Si tratta di un catalogo di strumenti e innovazioni tecnologiche messe a punto dal mondo della ricerca per rispondere alla sfida del rischio climatico in agricoltura e ai conseguenti danni alla produzione e al reddito delle aziende agricole.

I lavori saranno aperti da Alessandra Pesce, Direttrice del CREA-Politiche e Bioeconomia e seguirà una tavola rotonda moderata da Simonetta De Leo, CREA Politiche e Bioeconomia, dedicata ad alcune fra le più importanti esperienze progettuali di adattamento ai cambiamenti climatici, realizzate nell’ambito dei programmi Horizon Europe, LIFE e PRIMA-Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nel Mediterraneo

È possibile seguire l’evento on‐line al seguente link