Crea, Caon (Fao): Global Soil Partnership é nata per migliorare la gestione del suolo per utilizzo più sostenibile

"La Global Soil Partnership é nata per migliorare la gestione del suolo per un utilizzo più sostenibile. Siamo organizzati in regioni e in ciascun paese la oriamo con i National soil partnership. Il programma si basa su cinque pilastri, ma dal 2021 ci siamo orientati maggiormente verso temi di lavoro, che discuteremo nella decima assemblea plenaria per il programma che si svolgerà fino al 2030. Attualmente stiamo attuando un programma di divulgazione. Siamo partiti con la giornata mondiale del suolo, a cui l'Onu ha dedicato il 5 dicembre, dedicando ogni anno ad un settore specifico. In questo ambito ci sono anche due premi internazionali e diverse pubblicazioni per alzare la conoscenza di chi lavora il suolo e dell'opinione pubblica.

Dal 2017 organizziamo dei simposi mondiali, sempre su temi diversi da cui sono stati lanciati diversi piani di lavoro, come biodiversità, erosione, fertilità, salinità e presenza di carbonio, ma ci occupiamo anche la produzione di mappe globali e del lancio di diversi network di analisi. Per quanto riguarda la governance abbiamo lasciato delle pubblicazioni sulla gestione del suolo e uno strumento online, il SoiLEX, uno strumento che permette di imparare dall'esperienza degli altri".

Così Lucrezia Caon, GSP Fao, in occasione dell'Annual meeting Italian Soil Partnership, organizzata dal Crea e da Reterurale a Roma.