Crea, Comagri Senato. Gaudio: Significative esperienze nel settore agroalimentare, critiche ingiuste. Presidenti precedenti erano filosofi, avvocati o chimici

“Negli ultimi anni ho avuto significative esperienze nel settore agroalimentare, per due anni come componente del consiglio scientifico nazionale sull’alimentazione di origine animale dell’Ismea, per tre anni come presidente della sezione direttiva e nutrizione del ministero della salute e in questi ultimi due anni come sub commissario del Crea.

Ho così potuto apprezzare pienamente le affinità tra gli ambiti della medicina e del settore agroalimentare, pensiamo alla biochimica e genomica”.

Così in Comagri Senato il professore Carlo Gaudio nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

“Il capitale naturale che è alla base del nostro benessere e del nostro sviluppo non è infinitamente espandibile, si calcola che alla fine di questo anno avremo consumato le risorse del pianeta come se disponessimo di 1,75 pianeti. Almeno un milione di specie animali sono in pericolo di estinzione nei prossimi decenni e il crescente inquinamento, il degrado ambientale e i cambiamenti climatici sono diventati una reale enorme minaccia per il nostro pianeta” prosegue.

“La ricerca agroalimentare italiana si sta concentrando sulla definizione di un nuovo paradigma di sviluppo rurale e agroalimentare. Un progetto fortemente incentrato alla lotta allo spopolamento e alla desertificazione, sullo sviluppo equilibrato e sostenibile delle aree rurali, interne e montane del paese, sulla resilienza ai cambiamenti climatici e sulla circolarità dei processi produttivi. Senza dimenticare la tutela dei lavoratori e sui nuovi ruoli richiesti al settore agroalimentare per una transizione verso un sistema più sano, sicuro e sostenibile” sottolinea.

“Il Crea con la ricostituzione di tutti i suoi organi statutari, la presidenza, il consiglio di amministrazione, la direzione generale e con i suoi centri di ricerca e il consiglio scientifico, avrà tutte le potenzialità per poter dare un contributo decisivo al raggiungimento di tali obiettivi.

La vocazione del Crea è di offrire un indirizzo, con tutti gli strumenti che la ricerca moderna mette a disposizione, per favorire e realizzare questa transizione. Legare salute, ambiente, nutrizione e agricoltura è la sfida fondamentale da vincere” dichiara Gaudio, prima di passare ad illustrare le proposte di intervento del Crea.

-Nel new green deal la commissione Ue ha lanciato l’invito a perseguire strategie nazionali come il farm to fork, mirate a razionalizzare il sistema agricolo e tutte le filiere agroalimentari ad esso connesse per vincere la sfida globale dell’azzeramento della povertà e della fame nel mondo, attraverso tecnologie pulite e sostenibili. Il Crea potrebbe intraprendere un progetto strategico con l’obiettivo di rinnovare le filiere produttive per promuovere il Made in Italy in termini di quantità, qualità e sicurezza alimentare.

-Nell’ottica di potenziare l’economia circolare e la bio economia nelle filiere agroalimentari il Crea potrebbe intraprendere un progetto pilota che costituirebbe un modello da promuovere, nel quale per ciascuna filiera produttiva verranno individuati processi di recupero e di riutilizzo dei prodotti di lavorazione con una minimizzazione degli scarti. Ciascuna filiera verrebbe così ridisegnata sul modello dello sviluppo sostenibile e di ecologia integrata, per una agricoltura e una zootecnia meno intensive e più in relazione con l’ambiente.

-Sempre più frequentemente i cambiamenti climatici sono causa di perdite di produttività in agricoltura. Il Crea può predisporre un progetto sul tema della gestione sostenibile dell’acqua mediante l’individuazione di processi di filiera che portino ad un risparmio idrico basato su tecnologie innovative. Tutto ciò accanto ad un processo di riforestazione e di selvicoltura sostenibile.

-Interessante sarebbe poi la realizzazione di un Campus internazionale della ricerca per la formazione di ricercatori e tecnici provenienti dalle aree svantaggiate del mondo. Il campus internazionale andrebbe creato in modo tale da creare collaborazioni permanenti a partire dai paesi del bacino mediterraneo per lo sviluppo di progettualità comuni.

-Vorrei poi lanciare l’idea delle scuole professionali del Crea. Tre scuole di formazione teorico-pratica presso filiere complete interamente gestite da centri del Crea, incentivando così l’ingresso nel settore di giovani competenti e favorendo il ricambio generazionale.

Il Crea merita di essere rilanciato per assumere il ruolo strategico di cabina di regia per le tematiche di agricoltura, agroindustria, zootecnia e alimentazione” afferma Gaudio.

In merito alle critiche mosse su una sua estraneità al settore ribadisce Gaudio:

"Negli ultimi sette anni di esperienza ho maturato, oltre a quella naturale predisposizione alla ricerca sperimentale che è unica in tutti i campi in cui essa viene svolta, anche quella necessaria esperienza in questo specifico settore.

Il Presidente del Crea, laddove un direttore generale di altissima competenza è stato scelto per la parte tecnica, deve avere una preparazione scientifica ma non necessariamente del settore. D’altra parte ricordo che i precedenti presidenti erano un filosofo, un chimico e due avvocati. Penso dunque che alcune sottolineature di una mia estraneità al settore sono ingiuste. Sono stato scelto tra 32 proposte, partecipando ad un avviso pubblico nazionale".