Crea, Gaudio scioglie nodo sulle sedi. Risparmio di 4,2 milioni di euro l’anno. Cisl: problema risolto dopo anni

Risultato storico per il Crea. Dopo oltre 2 anni viene risolto il problema della sede Amministrazione Centrale e del Centro di Politiche e Bioeconomia.

Come noto sugli stabili di Via Po 14, sia a causa dell’elevato costo che per le note questioni del radon, negli anni scorsi sono sorti molti problemi che hanno determinato anche inchieste dagli organismi competenti con il commissariamento dell’ente.

In tale gestione - si legge in una nota Cisl - il Commissario straordinario, mentre era prossimo alla scadenza, pubblicava un avviso per una nuova sede, o in affitto o in acquisto da parte del CREA, in sostituzione degli stabili di Via Po. Nello scorso mese di marzo la Commissione ha redatto un verbale con due vincitori: per l’affitto la società “GREEN STONE SICAF SpA”; per l’acquisto (da parte del CREA) la “IMMOBILIARE FERRATELLA 37 srl”.

Nella seduta di mercoledì 19 maggio, il CdA del CREA, su proposta del Presidente, Prof. Carlo Gaudio, ha rivalutato l’intera questione, tenendo in debita considerazione una lettera di doglianze da parte dei dipendenti del CREA PB, nonché di una nota unitaria dei 5 sindacati rappresentativi per l’Ente, nella quale si ribadivano tutte le evidenti motivazioni che ne sconsigliavano l’acquisto. Tra l’altro evidenziamo che la prima sede (per l’affitto) sarebbe risultato comunque un costo per l’ente mentre per la seconda sede (per l’acquisto) l’immobile era situato in una zona fuori R.A. che avrebbe procurato enormi disagi ai dipendenti del CREA PB in ordine al raggiungimento della sede di lavoro (priva di qualsiasi collegamento pubblico e quindi raggiungibile esclusivamente con l’automobile) nonché al relativo tempo di percorso casa-lavoro.

Il CdA del CREA ha dato quindi una svolta all’annoso problema, decidendo all’unanimità di non procedere né all’affitto, né all’acquisto di nuove sedi, bensì di utilizzare le sedi di proprietà dell’Ente presenti sul territorio di Roma. I dipendenti di AC e di PB del CREA saranno ricollocati presso gli edifici di proprietà siti in Via Barberini, Via Archimede, Via della Navicella e Via Ardeatina. La CISL chiede di continuare anche nell’utilizzo almeno del 50% dello smart working (o coworking) strumento che in questo ultimo anno ha permesso di conciliare i tempi famiglia/lavoro avendo avuto come conseguenza anche l’oggettivo aumento delle performance.

In questo modo si ottiene un risparmio di gestione da parte del CREA a partire dal 2022 di € 4.200.000,00/anno che come CISL chiediamo che siano utilizzati più utilmente a vantaggio dei dipendenti medesimi (progressioni di livello, salario accessorio e welfare integrativo).

Si prende atto delle istanze avanzate e di un cambio di passo rispetto alle precedenti gestioni.