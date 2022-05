Crea, Italian Soil Partnership. Benedetti: codice dei fertilizzanti imperativo per risparmio energetico e approvvigionamento rinnovabile. VIDEOINTERVISTA

"La nascita della di questa partnership, nel 2012, ha visto partire con le linee guida per la gestione sostenibile del suolo, dove si danno una serie di raccomandazioni per realizzare una intensificazione delle produzioni, per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita e contemporaneamente non depauperare la fertilità dei suoli. Tra le varie azioni in corso c'è anche quella di scrivere un codice di uso e produzione dei fertilizzanti, perché non si può sottrarre principi nutritivi al suolo senza la giusta reintegrazione".

Così ad AGRICOLAE Anna Benedetti, associato CREA Politiche e Bioeconomia, a margine dell’Annual Meeting Italian Soil Partnership. L’incontrò è organizzato dal CREA per promuovere l’istituzione dell’Italian Soil Partnership (ISP) nell’ambito della Conferenza annuale italiana sul partenariato del suolo.

"Nel momento in cui il codice per i fertilizzanti, nel 2017, mirava solo fonti rinnovabili a basso costo, mentre ora si trasforma in un imperativo per il risparmio energetico e per un approvvigionamento rinnovabile degli elementi nutritivi, senza andare a trovarle in altri paesi nel mondo".

"Come Italian Soil Partnership, abbiamo iniziato una campagna di divulgazione e di diffusione verso gli agricoltori attraverso la Rete Rurale nazionale del Mipaaf, le organizzazioni e gli ordini professionali, perché è necessario chi lavora la terra. Vogliamo fare lo stesso per il codice dei fertilizzanti, organizzanto intanto incontri con le industri produttrici, per passare poi agli utilizzatori finali, quindi agricoltori e anche consumatori, facendo passare messaggi sul recupero di tutti i residui e gli scarti. Questi possono essere trasformati in fertilizzanti per la nutrizione del suolo", conclude la dottoressa Benedetti.