CREA, CAPUTO PRESIDENTE. MENTRE FIOCCA ESPOSTO CONTRO PROROGA COMMISSARIO

In un clima di tensione, si pensa a un prossimo presidente che possa aggiustare le cose. Mentre infatti Catia Bastioli - alla quale si era inizialmente pensato - non ha presentato domanda, i riflettori sono ora puntati su Nicola Caputo, già europarlamentare in commissione Agricoltura e attualmente in regione Campania. Da sempre ferrato sui temi dell'agricoltura legata alla ricerca e all'innovazione coniugando spirito politico a quello imprenditoriale di settore.

Una scelta che si va ad inserire in un clima in cui ancora non si è scelto il nome del prossimo direttore generale dopo che i tre nomi provenienti dal Mipaaf - da quanto apprende AGRICOLAE - sembra che siano stati esclusi: Giuseppe Ambrosio (che però è destinato a diventare direttore generale della ricerca e dell'innovazione, praticamente l'alter ego del Crea, di cui era già direttore, a via Venti Settembre), restando in forse Emilio Gatto e Stefano Vaccari, che - in quota M5S - sembrava essere il favorito secondo le logiche politiche giallorosse.

Ma non solo. Da quanto apprende AGRICOLAE da alcune fonti interne al Crea stesso, un altro macigno pende sul secondo centro di ricerca del Paese: un esposto contro l'attuale commissario per la presunta illeggittimità della proroga in virtu dello stato di emergenza del Paese.

Insomma, molto rumore all'interno del Crea che ora resta in attesa di una guida forte che possa mettere ordine per ottimizzare al massimo il potenziale dell'istituto in un momento storico in cui ricerca e innovazione, coniugate alla sostenibilità e al food, sono al centro dell'interesse planetario. E di cui l'Italia rappresenta la prima della classe.

