Crea per l’innovazione 2020: al via roadshow nei 12 centri per scoprire agroalimentare di domani

La pandemia in corso ha evidenziato drammaticamente la necessità dell’innovazione per poter superare la crisi e ripartire con una nuova prospettiva. Ed è ancora l’innovazione a consentire all’agricoltura di far fronte alle sfide del Millennio: dai cambiamenti climatici, alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica fino ad arrivare alla sicurezza alimentare. Il CREA, il più importante ente di ricerca dedicato all’agroalimentare, è da sempre impegnato in prima linea per sviluppare attività ad alto impatto innovativo, di processo e/o di prodotto, per delineare l’agricoltura e l’alimentazione di domani.

Ma che volto ha l’innovazione? Come è fatta concretamente? E come può incidere nella vita di tutti? Per scoprirlo nasce CREA per l’Innovazione 2020, un vero e proprio roadshow virtuale: 12 settimane per 12 centri del CREA, 1 Centro che ogni settimana mostra il meglio delle sue ricerche, con un comunicato stampa, una scheda di dettaglio dei progetti ad alto potenziale innovativo, una videointervista editoriale al Direttore del centro di riferimento e ulteriori eventuali video di approfondimento dei ricercatori.