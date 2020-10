CREA per l’innovazione2020: il centro Agricoltura e Ambiente punta al futuro con il digitale

Tuttavia, è Agridigit, il grande progetto istituzionale per proiettare l’agricoltura in questo millennio, ad impegnare il CREA Agricoltura ed Ambiente nell’innovazione digitale . Una sfida complessa ed ambiziosa, che intende esplorare tecnologie avanzate per offrire strumenti per l’agricoltura: dalla infrastruttura cloud per la gestione di dati e servizi (per esempio cartografie e librerie informatiche georeferenziate, strumenti di analisi forniti come servizi) agli strumenti di modellazione per l’assistenza in stagione (produttività, impatto ambientale, qualità e stato di salute delle specie vegetali e animali, limitazione all’uso dei fitofarmaci) e l’analisi di scenario (anche previsionale, che includa suolo, emissioni e consumi idrici in rapporto ai cambiamenti climatici); dalla sperimentazione ed adattamento alla realtà italiana di strumenti e tecnologie dell’agricoltura di precisione fino alle soluzioni digitali e meccatroniche per specifiche filiere, con particolare attenzione a quella forestale, vitivinicola e zootecnica.

