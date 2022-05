Crea, Soil Partnership. Altobelli: Mettere al centro in maniera costante il suolo e le sue priorità a livello nazionale. VIDEOINTERVISTA

Italian Soil Partnership è un partenariato italiano che lavora prevalentemente con la Fao, col segretariato Fao della Global Soil Partnership. Un segretariato istituito e voluto dalla Fao sul tema del suolo e della sua gestione sostenibile, per promuovere questa risorsa naturale in un tavolo globale. Italian Soil Partnership nasce in funzione di una richiesta della Global Soil Partnership, ovvero di istituire una national soil partnership con cui dialogare e implementare in merito a tutti i temi relativi alla gestione del suolo. In questo quadro di riferimento l’Italia soul partnership si costituisce già nel 2015, acquisendo sempre più forza. Oggi siamo al primo annual meeting, post pandemico, quindi un momento di rinascita per noi e ci auguriamo per tutti, e col quale vogliamo portare all’attenzione in maniera costante e annuale il tema suolo e le sue priorità a livello nazionale.”

Così ad AGRICOLAE Filiberto Altobelli, Italian National Focal Point Global Soil Partnership (GSP), CREA Politiche e Bioeconomia nel corso dell’Annual Meeting Italian Soil Partnership. L’incontrò è organizzato dal CREA per promuovere l’istituzione dell’Italian Soil Partnership (ISP) nell’ambito della Conferenza annuale italiana sul partenariato del suolo.