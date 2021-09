Crea: Sostenibilita’ e benessere in città, Verdecitta’ arriva a Padova

Ultima tappa del roadshow a Padova per Verdecittà, il progetto Mipaaf - CREA di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui benefici che il verde apporta non solo alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città.

Da venerdì 17 a domenica 19 settembre, infatti, la centralissima Via VIII Febbraio (Lìston), importante via del centro sulla quale si affacciano palazzi storici, ospiterà un’area verde temporanea che si presenterà come un filare composto da alberi via via di dimensioni maggiori, fino ad arrivare al Palazzo Municipale (Moroni), appositamente creata da un esperto progettista CONAF. Presso lo stand VerdeCittà sarà possibile effettuare percorsi guidati, ricevere informazioni e consigli sui benefici del verde nonché sulla sua gestione quotidiana e prenotare la visita all’Orto Botanico (sabato pomeriggio alle 16.30) e ad alcuni giardini di dimore storiche, appositamente aperti per VerdeCittà e riservati ai visitatori dell’area verde fino ad esaurimento posti (Padova ha un’anima verde. Anticipazioni del festival di giardini aperti Anime Verdi - Via Galilei e Via Zabarella domenica ore 10.30 e Prato della Valle domenica ore 17.00).

Non manca, infine, l’appuntamento con la formazione: venerdì 17 settembre dalle ore 10:00 l’ultimo webinar di Verdecittà, dal titolo “Vivere il Verde in città fa bene!”, in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina Facebook del CREA.

Orari: venerdì 17 dalle ore 12:30 l’inaugurazione, nel corso della quale il Coordinatore del Progetto Gianluca Burchi donerà le piante utilizzate per l’installazione di VerdeCittà al Comune di Padova, rappresentato dall’Assessore all’Ambiente-Verde Chiara Gallani, affinché possano essere ricollocate in città, e poi fino alle 20:00, sabato 18 e domenica 19 dalle 10:00 alle 19:00

Il progetto, che coniuga bellezza e scienza, è finanziato dal Mipaaf, coordinato dal CREA e organizzato da Padova Hall con il supporto scientifico del CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali) e la collaborazione di AIDTPG (Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini). La quinta e ultima tappa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Padova.

Si allega la locandina completa e il programma del webinar.

Per saperne di più, visita il sito: www.verdecitta.flormart.it