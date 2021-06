Crea, VerdeCitta’: prima tappa a Bologna, cortile d’onore del Palazzo comunale, piazza Maggiore, 11 -13 giugno

Prima tappa del roadshow sarà Bologna, dove il Cortile d’onore del Palazzo D’Accursio, uno dei palazzi storici più importanti e sede del Comune dal 1336, si trasformerà all’insegna del verde: con una vera e propria installazione temporanea, una sorta di giardino segreto, in omaggio alla “Comunitas” bolognese e ai piccoli spazi verdi – un po’ orto, un po’ giardino di delizia - privati e nascosti della città medievale. Racchiuso tra le chiome di 11 particolari esemplari arborei, sarà allietato dai colori e dai profumi di arbusti appositamente scelti tra quelli in fioritura in questo periodo. Si tratta di un progetto appositamente ideato per Verdecittà da Riccardo Adversi (CONAF) che coniuga bellezza e scienza. Infatti, la scelta è ricaduta per gli arbusti su specie di piccola e media taglia, adatte al clima della città, con contenute esigenze manutentive; per gli alberi sulla Zelkova, la Koelreuteia e la Sofora, specie vocate all’ambiente urbano e che danno garanzia di alta o buona resistenza agli inquinanti, alla captazione delle polveri, all’immagazzinamento della CO2 e, nel contempo, alla contenuta emissione ozono, di sostanze volatili e di allergeni. Inoltre, proprio per sostenere l’idea di città sempre più verdi e vivibili, tutte le piante utilizzate, al termine della manifestazione, saranno donate al Comune ospite.

