CremonaFiere, unica manifestazione zootecnica dedicata a bovino da latte in Ue

“Il calendario fieristico internazionale ha subito importanti cambiamenti ed annullamenti. Lo scenario attuale vede Cremona come unico appuntamento internazionale in cui la migliore selezione genetica nazionale e internazionale potranno confrontarsi mettendo ancora più in risalto il ruolo che CremonaFiere ha giocato in quest’ultimo periodo di grande difficoltà per tutto il settore dell’allevamento – sottolinea Massimo De Bellis, direttore di CremonaFiere –. Non solo trovando nuovi modi per rimanere comunque al fianco degli allevatori nel 2020, ma rilanciandosi con forza per il 2021, e confermandosi di fatto come l’unica mostra zootecnica internazionale in programma a livello europeo.”

