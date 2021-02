Crescita a doppia cifra per le marche del distributore del gruppo Selex: +10% sul 2019, il fatturato alla vendita è di 1,4 miliardi €

Le marche del distributore di SELEX Gruppo Commerciale, il secondo attore della distribuzione moderna italiana, in un anno straordinariamente complicato per il Paese hanno registrato il +10% rispetto 2019, con un fatturato alla vendita di circa 1,4 miliardi di euro. Una crescita importante, frutto della capacità di rispondere alle esigenze di una clientela che negli ultimi 12 mesi richiedeva più che mai la garanzia della massima qualità al giusto prezzo, continuativamente. «I risultati raggiunti sono importanti, complici il cambiamento delle abitudini di vita delle famiglie nei tanti mesi di pandemia, le politiche di segmentazione messe in atto così come i nuovi lanci - racconta Luca Vaccaro, Direttore MdD SELEX Gruppo Commerciale – La quota di mercato è arrivata, in alcune regioni, al 28% sulle categorie di presenza, un dato incoraggiante rispetto al lavoro fatto da tutti i Soci. Inoltre le vendite online attraverso il nostro portale CosìComodo sono sopra media di mercato». Il Gruppo, presente in tutta Italia con oltre 3.200 punti vendita dai market ai grandi ipermercati, è garante della qualità di 7.500 referenze appartenenti alle marche: SELEX, Consilia, Vale, il Gigante, Su, Vanto. Un’offerta completa che risponde a bisogni differenti, in termini di consumo e potere di acquisto. Il recente incremento delle vendite nell’alto di gamma è la spinta per continuare ad investire su questi segmenti con l’obiettivo di rendere accessibile la qualità a tutti i consumatori. «Continuiamo a puntare sulla valorizzazione delle materie prime italiane e le specialità del territorio - prosegue Vaccaro - E lanceremo una linea di prodotti regionali che farà riscoprire i sapori autentici delle tradizioni». È proprio il sostegno ai produttori nazionali e quindi all’economia italiana il focus dello nuovo spot TV, on air da ieri sulle maggiori emittenti nazionali, che ha l’obiettivo di far conoscere i valori dei prodotti SELEX e cosa significa in termini di qualità, sicurezza e convenienza per un consumatore sceglierli. “La scelta giusta è quella che facciamo insieme”, il payoff della campagna che coinvolge anche i social, sintetizza il messaggio che SELEX vuole trasmettere e che è all’insegna della qualità italiana che tutto il modo ci invidia. Il concetto di qualità è sempre piú connesso all’attenzione all’ambiente, per uno sviluppo sostenibile. La strategia di crescita delle marche del distributore non può prescindere dalla sostenibilità. Nel 2021 il packaging continuerà ad essere un elemento fondamentale, da qui la riduzione degli imballi, l’utilizzo di monomateriali, la preferenza per materiali riciclabili e riciclati. L’obiettivo è immettere meno rifiuti sul mercato, facilitare lo smaltimento, eliminare i materiali non riciclabili e quindi più inquinanti. SELEX Gruppo Commerciale Nato nel 1964 come Unione Volontaria A&O, SELEX Gruppo Commerciale a gennaio 2021 - con l’ingresso di SUN - ha consolidato una quota di mercato del 13,7% (Iper + Super + Superettes + Discount). Costituito da 18 Imprese Associate, il Gruppo ha una rete commerciale formata da 3.207 punti di vendita e un organico di oltre 41.000 addetti. Le insegne nazionali che fanno capo al Gruppo sono Famila, A&O e C+C. A queste si affiancano insegne regionali spesso leader sul territorio. SELEX Gruppo Commerciale fa parte della Centrale d’acquisto ESD Italia, a sua volta partner della centrale leader europea EMD.

