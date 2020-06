CRISI FILIERE AGRICOLE, COMAGRI SENATO. GLI INTERVENTI DI AGRINSIEME (CONFAGRICOLTURA, CIA, COPAGRI, ALLEANZA COOPERATIVE) E COLDIRETTI

Si è svolta oggi l’audizione in videoconferenza in relazione all'affare assegnato n. 493 (problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causate dall'emergenza da COVID-19) di rappresentanti di: AGRINSIEME (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti. Di seguito tutte le dichiarazioni.

Giansanti, Confagricoltura:

Emergenza ha reso evidente gli effetti della globalizzazione e senza una visione e una strategia diventa difficile andare avanti. Abbiamo risposto ad una esigenza primaria che era quella di produrre ma le difficoltà che gli imprenditori hanno riscontrato sono state rilevanti perché continuare a parlare di filiera in Italia è un errore. Le filiere in Italia non esistono, esiste invece un venditore di prodotti agricoli e un trasformatore. Le filiere organizzate sono rare, occorre dunque ripartire proprio da questo argomento.

Abbiamo davanti un doppio percorso, uno che deve portare a ristorare i danni subiti dagli agricoltori, in cui rientra il tema liquidità. La misura dl liquidità con le riserve previste a favore del medio credito e ismea stanno arrivando a rilento alle aziende agricole mente è fondamentale farle arrivare nel più breve tempo possibile. L’altro percorso deve essere indirizzato a creare politiche che diventino proposte strutturali volte a rilanciare e costruire le filiere.

Nell’immediato ci sono queste risorse rilevanti che il governo ha destinato al Mipaaf e mi auguro che vengano destinate agli agricoltori il più velocemente possibile. Francia e Spagna stanno aggredendo da settimane i competitor, tra cui gli italiani, con aiuti a sostegno dei loro settori principali con risorse estremamente rilevanti, per questo è importante agire con velocità.

Il settore vino dovrà essere accompagnato da misure per la riduzione della produzione e che vanno verso una migliore gestione delle scorte aziendali. Sul tema del vitivinicolo è poi impensabile stornare fondi alla promozione per destinarli alla promozione. Se si vuole fare distillazione si devono trovare risorse dedicate, guai a toglierle alla promozione.

Scanavino, Cia:

È strategico e fondamentale che l’Unione europea metta in campo strumenti per regolare l’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari all’interno del mercato europeo. Ci stiamo facendo concorrenza all’interno dell’Ue, perdendo potenza verso il resto del mondo. Per cui occorre pensare anche agli strumenti che prevedono l’ammasso volontario e il ritiro e distruzione delle merci, così da ridurre gli stock ed evitare concorrenze al ribasso all’interno del mercato europeo. Abbiamo molto denaro da spendere ma occorre renderlo utile sia per uscire dall’emergenza che per strutturare il sistema agricolo in prospettiva. Occorre vigilare che queste risorse destinate all’agricoltura non vengano assorbite dall’industria.

Coldiretti:

Abbiamo alcuni settori come quello suinicolo, lattiero caseario, olivicolo o quello florovivaistico che hanno subito danni importanti e su cui serviranno interventi specifici. Importante è tutto il tema dei voucher poi, cambiamogli nome se vogliamo ma avere risorse lavorative in una fase così delicata per soddisfare le esigenze delle imprese è fondamentale.

Sull’export abbiamo dati molto pesanti, c’è bisogno di un piano straordinario di promozione e che tutta la nostra diplomazia, in accordo con quella europea, si muova su alcuni punti fondamentali. Tra questi che non vengano più riproposte barriere fitosanitarie che bloccano il commercio tra stati.

Fondamentale diventa riattivare i flussi turistici, c’è un settore che ha sofferto come il florovivaismo con danni del 100% che è quello dell’agriturismo.

Verrascina, Copagri:

Gli interventi straordinari del governo comportano l’impiego di risorse senza precedenti che andranno a impattare sulle nuove generazioni. Occorre mettere in campo il coraggio delle scelte da parte della politica. Con la politica assistenziale non può esserci futuro per le nostre imprese perché non si produce ricchezza e nemmeno posti di lavoro, ma solo debito pubblico destinato a salire e che va a ipotecare il futuro dei giovani.

Dobbiamo invece potenziare i settori strategici a partire da quello agricolo che deve produrre qualità e quantità. In un mondo sempre più caratterizzato da concorrenza, guerre commerciali e accesso sicuro al cibo diviene fondamentale guardare all’agricoltura. Ci sono paesi che stanno puntando sui dazi, altri che bloccano le esportazioni o che acquistano scorte alimentari e addirittura sovranismo alimentare. Il punto diviene allora come vuole rispondere a tutto ciò il nostro paese, considerando che le nostre aziende sono in sofferenza. Le aziende hanno bisogno di liquidità immediata, le risorse messe in campo sono importanti ma del tutto insufficienti per una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo. C’è bisogno di interventi immediati col minor carico di burocrazia, necessario dunque il rafforzamento delle cambiali agrarie. Bisogna poi chiarire cosa fare dei 500 mln di euro messi in campo, tocca fare presto e concertare, velocizzando i decreti attuativi. Sul florovivaismo proponiamo di estendere l’agevolazione del bonus verde anche per l’anno 2021. Per gli agriturismi andrebbe esteso anche ai fabbricati rurali il super bonus previsto dal dl rilancio.

Mercuri, Alleanza cooperative:

I provvedimenti fatti fino ad oggi sono provvedimenti importanti ma le imprese stanno ancora aspettando che diventino realtà, perché a causa delle lungaggini e della burocrazia questi provvedimenti non mettono oggi in condizione le imprese di stare tranquille e di affrontare con tranquillità i problemi giornalieri.

La filiera agroalimentare si è fatta carico di esigenze importanti in un momento critico e il mondo della cooperazione non ha fatto mancare mai il suo appoggio agli agricoltori. Quindi è un sistema che ha saputo reagire sia alle aspettative dei consumatori sia alle problematiche degli stessi allevatori e agricoltori.

La possibilità di intervenire anche con un rafforzamento patrimoniale del settore delle cooperative permette agli stessi agricoltori di stare più tranquilli, perché gli agricoltori da una parte devono vivere i problemi della propria azienda e dall’altra condividere il problema delle strutture cooperative di cui sono soci, non volendo inoltre mettere in cassa integrazione i lavoratori.

Riteniamo poi opportuno che si istituisca un tavolo col sistema bancario perché le nostre aziende del sud hanno davvero difficoltà a usufruire del decreto liquidità, con un forte disequilibrio tra nord e sud.

