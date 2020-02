CRISI IDRICA, CONFAGRICOLTURA BASILICATA SCRIVE AD ASSESSORE: AFFRONTARE SITUAZIONE EMERGENZIALE

“Purtroppo – dichiara il Presidente Battifarano – anche le più rosee previsioni non fanno ben sperare per la corrente annata agraria. In un sopralluogo fatto in questi giorni insieme al Direttore di Confagricoltura Basilicata Roberto Viscido – prosegue Battifarano – abbiamo constatato che gli invasi sono vuoti e il contenuto residuo probabilmente servirebbe appena per i soli gli usi potabili, i terreni chiedono acqua e ci preoccupa non solo il poter portare a raccolto la campagna ortofrutticola ma anche la sopravvivenza dei frutteti, si rischia di perdere il lavoro di anni. Anche l’irrigazione di soccorso per i cereali rischia di essere fattibile. Abbiamo chiesto all'Assessore Fanelli di attivare e convocare ad horas un tavolo permanente sulla situazione con tutti i soggetti interessati per attivare tutte le procedure necessarie a fronteggiare l’emergenza. Vanno previsti interventi straordinari per prevenire un disagio che aggraverebbe una situazione già difficile a causa della perpetua crisi di mercato che attanaglia gli imprenditori agricoli. Va detto al comparto la verità sulla situazione e avvisati gli orticoltori che trapiantare ortaggi primaverili-estivi potrebbe essere a forte rischio per assenza di risorsa idrica. Affrontiamo ora la situazione – conclude Battifarano – non si può più aspettare, oltretutto con una visione realistica in momenti di tale emergenza qualora non dovesse piovere vanno progettati lavori urgenti, straordinari e veloci di manutenzione e svuotamento delle dighe se malauguratamente fossero vuote, qualora venisse a piovere in maniera sufficente, ci auguriamo vivamente, tali progettazioni rimarrebbero comunque un lavoro pronto per il futuro visto il ripresentarsi ciclico di stagioni fortemente siccitose”.

