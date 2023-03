Crisi idrica, Morelli: governo passa da parole a fatti, Chigi protagonista con dipartimento alla programmazione

“Ottimo il risultato raggiunto durante il tavolo sulla crisi idrica che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi. Merito del primo Governo che non sta a guardare le previsioni, sperando nella pioggia, ma gioca la sfida per una partita fondamentale per il Paese”. Lo dice il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio – Dipe al Dipartimento alla Programmazione Economica, senatore Alessandro Morelli.

“C’è stata piena condivisione in tutto il Governo per quanto riguarda la crisi in corso – prosegue Morelli - che non è solo una contingenza legata all’agricoltura, all’idropotabile e alla produzione energetica, ma è una forte criticità che va a toccare settori come il turismo, l’industria e molti altri”.

“Nell’incontro odierno è stato tracciato il percorso che, nelle prossime settimane, vedrà il varo di un decreto e la nomina di un commissario che possa aprire e chiudere i rubinetti per l’anno in corso”, spiega Morelli.

“Fondamentale sarà l’istituzione di una cabina di regia con protagonista il Mit, guidato da Matteo Salvini e che mi vedrà impegnato, con il Dipartimento attraverso il quale metterò a disposizione alcuni esperti per contribuire al buon risultato e alla redazione di un piano pluriennale che possa contrastare la crisi in corso, che non è più un’emergenza, ma che purtroppo è diventata una drammatica e complicata realtà in Italia”, conclude il sottosegretario.