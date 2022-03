Crisi materie prime: la filiera agroalimentare si dà appuntamento al prossimo “Cibo per la mente Talk” per proporre soluzioni all’emergenza

Dopo la pandemia da Covid-19, il conflitto russo-ucraino in corso ha reso ancora più evidenti le criticità del nostro Paese nel riuscire a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e l’urgenza di porvi rimedio in modo strutturale. In che modo il settore agroalimentare sta affrontando il crollo delle importazioni di materie prime? Quali sono le possibili soluzioni per contrastare il calo della produzione e il rialzo dei prezzi? I protagonisti della filiera ne discuteranno mercoledì 6 aprile alle 14.30 durante “Emergenza materie prime: olio, fertilizzanti, mangimi. Le proposte della filiera agroalimentare”, primo appuntamento dell’anno dei Cibo per la mente Talks.

A confrontarsi saranno Andrea Carrassi, Direttore Generale Assitol, Lea Pallaroni, Segretario Generale Assalzoo, e Giovanni Toffoli, Presidente Federchimica – Assofertilizzanti. Il dibattito sarà moderato da Maurizio Tropeano, giornalista de La Stampa.

Il webinar è promosso da Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in agricoltura sottoscritto da 15 associazioni (Aisa, Agrofarma, API, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobiotec, Assofertilizzanti, Assosementi, Compag, CIA, Confagricoltura, Copagri, UNAItalia, Uniceb).

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom ed è aperto a tutti. Per iscriversi basta cliccare sul link https://bit.ly/3JPHaWU.