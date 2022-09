Crisi, Patuanelli: Rischiamo emergenza alimentare. Decreto a sostegno famiglie e imprese, occorrono più di 10 mld

"La tendenza del MoVimento 5 Stelle nelle stime è di costante crescita. E ciò è frutto della nostra coerenza: che servissero molte più risorse per il caro-bollette, anche con uno scostamento di bilancio, lo dicevamo già a febbraio. E avevamo anche presentato un provvedimento per un tetto nazionale al prezzo dell'energia".

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli in un post su Facebook.

-Su un decreto per energia e gas a contrasto della crisi.

Al momento non c'è stato un coinvolgimento dei ministri nella scrittura di un decreto. La prossima settimana verrà adottato un provvedimento, e mi pare logico che ci sarà un percorso di condivisione, ma finora il premier Draghi e il ministro dell'Economia Franco non hanno mai ipotizzato cifre. Detto questo, dieci miliardi non basterebbero. Crediamo che ne servano molti di più per sostenere famiglie e imprese.

Non sto dicendo che serve uno scostamento, ma che serve stanziare risorse. Bisognerà capire gli strumenti con cui trovarle. Se non si vuole lo scostamento, ci dicano dove e come reperire i fondi per far sì che le aziende producano e che i meno abbienti possano pagare le bollette. Siamo aperti a qualsiasi soluzione.

Tanti produttori agricoli mi dicono che raccogliere il raccolto, a oggi, gli costerebbe più che lasciarlo sui campi. Rischiamo di avere un Paese che non produce più cibo, una vera emergenza alimentare, e questo tema va affrontato adesso. Anzi, andava fatto prima.

Fino a qualche settimana fa gli aumenti del costo dell'energia e delle materie prime erano riassorbiti nella filiera. Per capirci, un produttore di pomodori faceva pagare di più il prodotto, e il trasformatore, quello che ci fa il sugo, riusciva a pagarglielo un po' di più riducendo il suo margine di guadagno, oppure era la grande distribuzione a farlo, senza far lievitare il prezzo al consumo. Ma ora la filiera non ce la fa più. E le grandi catene del settore alimentare mi dicono da tempo che, andando avanti così, dovranno aumentare i prezzi.

-Sul tetto al prezzo del gas.

È assolutamente necessario e non si possono avere più tentennamenti. La prossima settimana ci sarà un Consiglio europeo dell'energia, ma temo che sarà un altro passaggio interlocutorio.

Lo stoccaggio non è un tema centrale anche perché stiamo facendo la nostra parte come Paese. Il nodo non è la quantità di gas ma il prezzo, ossia le speculazioni.