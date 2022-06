Crisi Ucraina, Cremlino: In aumento produzione agroalimentare e partnership coi paesi extra Ue. Le sanzioni non ci indeboliscono

Mentre la Fao e l'Europa denunciano quotidianamente la situazione drammatica legata agli approvvigionamenti di grano e beni primari per alcuni paesi dell'Africa e dell'area del mediterraneo, col rischio di una crisi globale, la Russia prosegue la sua cooperazione in campo agroalimentare. Nonostante la guerra e le sanzioni occidentali si rafforzano i rapporti coi paesi extra Ue, consolidando la posizione nei mercati, secondo quanto riportano le fonti governative del Cremlino.

Accordi e partnership sono stati rafforzati con Egitto, Arabia Saudita, Turkmenistan e con i paesi BRICS (Brasile, India, Cina e Sud Africa), mentre la produzione agroalimentare russa continua ad aumentare, con picchi significativi su grano saraceno (+36,1%), riso (+28,6%), pasta (+15,1%) e nel comparto zootecnico.

Dmitry Patrushev ha tenuto numerosi incontri con colleghi stranieri. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione nel campo dell'agricoltura" riporta in un comunicato il ministero dell'agricoltura russo.

"In un incontro con il ministro dell'approvvigionamento e del commercio interno dell'Egitto, Ali Al-Saeed El-Moselhi, si è discusso dell'espansione del commercio alimentare e del superamento delle barriere esistenti.

Il capo del ministero dell'Agricoltura ha confermato la disponibilità della Russia a continuare le consegne di prodotti agricoli all'Egitto, compreso il grano.

Si è tenuto anche un incontro con il vicepresidente del Gabinetto dei ministri del Turkmenistan Annageldi Yazmyradov. I paesi continuano ad aumentare gli scambi di prodotti agricoli; nei primi cinque mesi, gli scambi sono aumentati del 70%. La Russia è interessata ad espandere le consegne, compreso l'aumento delle esportazioni di cereali, petrolio e prodotti grassi e zucchero."

La Russia è pronta ad aumentare l'offerta di prodotti agricoli all'India

"Le principali direzioni per lo sviluppo del commercio sono state discusse nella 2a riunione del gruppo di lavoro congiunto sulla cooperazione nel campo dell'agricoltura.

Le relazioni tra i due paesi del complesso agroindustriale si sviluppano sistematicamente. I produttori russi sono pronti ad ampliare la gamma di forniture, inclusa l'esportazione di carne di maiale e pollame. Ci sono prospettive anche per i legumi: piselli, fagioli, ceci e lenticchie. Inoltre, c'è interesse allo scambio di esperienze scientifiche, in particolare, attraverso le università agrarie e gli enti di ricerca.

Questioni di sicurezza alimentare nell'area di attenzione dei paesi BRICS

Questo argomento è stato al centro del 12° Incontro dei Ministri dell'Agricoltura di Russia, Brasile, India, Cina e Sud Africa. Questi paesi rappresentano circa un terzo della produzione agroindustriale mondiale."

"La Russia provvede al proprio fabbisogno interno per quasi tutti i tipi di cibo e mantiene un forte potenziale di esportazione, con rifornimenti a 160 paesi del mondo. Il nostro Paese è pienamente aperto allo sviluppo delle relazioni commerciali" ha dichiarato Dmitry Patrushev.

Il fatturato commerciale con i paesi BRICS per 4 mesi di quest'anno è aumentato di quasi il 15% a oltre 3 miliardi di dollari.

Lo sviluppo del commercio fornisce alla popolazione dei BRICS un'alimentazione varia, di alta qualità e sana. Allo stesso tempo, è importante mantenere la stabilità delle catene finanziarie e logistiche.

Russia e Arabia Saudita rafforzano la cooperazione nella sfera agraria

"Le prospettive per lo sviluppo delle relazioni bilaterali sono state discusse oggi da Dmitry Patrushev e dal ministro dell'Ambiente, delle risorse idriche e dell'agricoltura del Regno Abdurrahman Al-Fadli.

Grazie al lavoro congiunto dei dipartimenti agricoli l'interazione tra i due paesi si è notevolmente rafforzata negli ultimi anni e, nonostante la pandemia, lo scorso anno il fatturato dei prodotti agricoli e alimentari è rimasto allo stesso livello.

Le aziende russe sono interessate ad espandere la loro presenza nel mercato saudita. Tra le posizioni di esportazione promettenti ci sono carne, latticini, dolciumi e prodotti halal.

Ad oggi sono state concordate le certificazioni per le principali tipologie di prodotti zootecnici e ciò ha permesso di attivare le forniture dal nostro Paese. In autunno, la Russia ha in programma di partecipare alla 39a mostra agricola a Riyadh. Ciò contribuirà allo sviluppo del partenariato tra le imprese dei due paesi."

Cresce la produzione alimentare in Russia

Nei primi quattro mesi dell'anno è aumentata dell'1,9%. Tra i fattori vi sono un aumento della domanda nei mercati nazionali ed esteri, l'attuazione di nuovi progetti di investimento e una serie di misure per stimolare lo sviluppo della lavorazione.

La produzione è inoltre aumentata:

grano saraceno: +36,1%

riso: +28,6%

pasta: +15,1%

Inoltre è aumentata la produzione di burro, formaggio, latte e panna acida, oltre a carne e prodotti ittici.

Pertanto, l'industria alimentare russa ha mostrato un'elevata adattabilità alle condizioni attuali, la capacità di svilupparsi in modo sostenibile e di provvedere al mercato interno, nonostante fattori esterni avversi.

Dall'inizio dell'anno la produzione di bestiame e pollame in Russia è aumentata e nei primi quattro mesi, complessivamente, è aumentata del 6,7%. Compreso:

allevamento di suini: +6,2%,

produzione di bovini: +1,2%,

allevamento di pollame: +8,1%,

allevamento di ovini: +17,4%.

Quest'anno, per sostenere gli allevatori di bestiame, sono state introdotte restrizioni all'esportazione di cereali ed è stata estesa l'importazione della principale componente dei mangimi -soia e farina di semi di soia- e allo stesso tempo è stata limitata la loro esportazione all'estero. Attualmente, le imprese del settore operano come al solito e sono dotate di tutto il necessario, inclusi mangimi, farmaci veterinari, uova da cova e attrezzature.

Scrive inoltre il Ministero dell'agricoltura russo:

"I prodotti importati che non produciamo continuano a arrivarci normalmente, ad esempio, i frutti tropicali provengono da paesi amici e non ci sono rischi. Inoltre, il problema della disponibilità di cibo si sta esacerbando nel mondo. L'ONU parla sempre più della minaccia della carestia in molti paesi, ma la sicurezza alimentare della Russia è protetta in modo affidabile e supportiamo attivamente i nostri partner esteri con la produzione in eccesso.

Inoltre le capacità delle nostre imprese consentono di aumentare la produzione, come dimostrano i risultati dei primi quattro mesi di quest'anno: la produzione è aumentata in tutte le aree (sia nella zootecnia, sia nell'industria alimentare, e nelle serre). Ai russi viene fornita una vasta gamma di prodotti alimentari e tutto ciò di cui i consumatori hanno bisogno rimarrà sugli scaffali .

È anche importante capire che lo stato sta ora assegnando un sostegno senza precedenti al complesso agroindustriale perché vede le prospettive del settore e ne comprende il significato sociale. Questo aiuta a mantenere bassi i prezzi. In Russia, il cibo rimane molto più conveniente che in Europa, negli Stati Uniti e in molti paesi del mondo. Oggi vediamo che nel mondo si sta sviluppando una situazione alimentare molto problematica. Tuttavia, la Russia è attualmente in grado di rifornirsi di cibo e inviare le eccedenze ai partner."

Per migliorare la sicurezza alimentare mondiale, la Russia è pronta a fornire ai partner esteri prodotti di qualità. Secondo Dmitry Patrushev, la stabilità del mercato russo è stata e rimane una priorità assoluta, ed entro la fine della stagione agricola le esportazioni di grano supereranno i 37 milioni di tonnellate e nella prossima stagione il potenziale di commercio estero è stimato a 50 milioni di tonnellate.

“Vorrei sottolineare che per aumentare la sicurezza alimentare globale, la Russia è pronta a fornire ai suoi partner stranieri prodotti di alta qualità. Ma, ovviamente, nella situazione attuale, questo dipende in gran parte dalle capacità della logistica ”, ha affermato il ministro, osservando che, insieme a partner esteri e colleghi di altri dipartimenti, è possibile trovare le soluzioni necessarie.

Il governo stanzierà oltre 153 miliardi di rubli per sostenere l'agricoltura



"Queste misure aiuteranno le aziende agricole a continuare a svilupparsi con successo, oltre a risolvere i problemi di sicurezza alimentare, fornendo alle persone prodotti di qualità ", ha affermato Mikhail Mishustin.

La decisione è stata presa dal Presidente a seguito di un incontro svoltosi ad aprile sullo sviluppo dei complessi agroindustriali e ittici.

"Il sostegno aggiuntivo per il complesso agroindustriale russo nel 2022 ha superato i 220 miliardi di rubli. Di fronte alle nuove sfide, la questione di fornire agli agricoltori le risorse necessarie, in particolare il credito, sta assumendo la massima importanza" scrive il ministero.

Era stato scritto: