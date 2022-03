Crisi Ucraina porta a nuovo protezionismo. Russia blocca export concimi e l’Ungheria di cereali mentre Macron punta su sovranità alimentare

La Russia blocca l’export di concime nel resto d’Europa. Una misura critica che si va ad aggiungere alle problematiche delle materie prime come grano, olio di girasole ed energia, per cui la Russia e l’Ucraina rappresentano un ruolo fondamentale per l’approvvigionamento in Italia al fine di garantire i prodotti sugli scaffali.

La Russia e l'Ucraina forniscono circa il 14% della fornitura mondiale di grano e il 25% delle esportazioni globali di grano. In Ucraina viene prodotto l'olio di girasoli utilizzato dall'industria delle conserve italiana dopo che in Italia sono state dismesse tutte le coltivazioni perché poco convenienti. L'inflazione cresce e l'energia tocca quote sempre più alte. E per ora, addio al Green: si torna al carbone mentre alcuni prodotti a tavola sono destinati a cambiare nella loro composizione come forse anche la dieta.

E secondo l'ultimo rapporto di Moody's Investors Service tutto questo rischia di tradursi in un vero e proprio freno della ripresa dell’Europa dopo la crisi dovuta all’emergenza della pandemia.

L'aumento dei prezzi delle materie prime della regione, come petrolio, cereali e metalli, sta aumentando infatti – emerge dal rapporto Moody’s - le pressioni inflazionistiche. Se le perturbazioni e l'incertezza si traducono in una significativa ed estesa compressione della liquidità, ciò indebolirebbe le condizioni di finanziamento per gli emittenti globali ad alto rendimento e per alcuni paesi dei mercati emergenti.

L’aumento di mais e soia sta mettendo in ginocchio gli allevatori italiani che devono affrontare aumenti vertiginosi dei costi per l’alimentazione del bestiame (+40%) e dell’energia (+70%) a fronte di compensi fermi su valori insostenibili. Il costo medio di produzione del latte, fra energia e spese fisse, – sottolinea Coldiretti – ha raggiunto i 46 centesimi al litro secondo l’ultima indagine Ismea, un costo molto superiore rispetto al prezzo di 38 centesimi riconosciuto a una larga fascia di allevatori.

Non solo. La paura della mancanza di derrate alimentari e di approvvigionamento di materie prime sta portando a una reazione a catena legato a un protezionismo che nulla ha a che vedere con il concetto di Unione europea: l’Ungheria sembrerebbe aver appena vietato l’export di cereali.

Appare lungimirante, in questa ottica, quanto dichiarato da Macron domenica scorsa al Salon de l’Agricolture, in merito alla necessità di una autosufficienza alimentare. Considerazione immediatamente raccolta sia dal presidente della Confagricoltura Massimiliano Giansanti che dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini e Luigi Scordamaglia di Filiera Italia.