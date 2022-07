Crisi Ucraina, UE approva regolamento per misure eccezionali in favore del settore ortofrutticolo

La Commissione europea risponde alla crisi agricola causata dall'invasione russa dell'Ucraina e alle difficoltà eccezionali a cui si sono trovati di fronte gli agricoltori dell'Unione, resi vulnerabili alle perturbazioni economiche che questa crisi causa alle catene di approvvigionamento. La situazione geop0litica espone il settore agroalimentare alle perturbazioni economiche e, alla luce delle attuali turbative del mercato e della combinazione senza precedenti, di circostanze, gli agricoltori di tutti gli Stati membri incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, attuazione ed esecuzione dei regimi di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto necessario alleviare tali difficoltà mediante una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Secondo il regolamento le organizzazioni dei produttori (OP) possono attuare misure di prevenzione e gestione della crisi come previsto dal paragrafo 3, primo comma, dell'art.33, così da aumentare la resilienza di fronte alle turbative. Tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono totalizzare più di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Al fine di concedere maggiore flessibilità a tali organizzazioni di produttori riconosciute e associazioni di organizzazioni di produttori, e consentire loro di indirizzare le risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi programmi operativi per affrontare le turbative del mercato, tale regola non dovrebbe applicarsi nel 2022.

Secondo il regolamento sono necessarie misure specifiche per permettere alle OP riconosciute di gestire i rispettivi f ondi di esercizio consentendo di riorientare le risorse, compreso l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito dei detti fondi, verso azioni e le misure indispensabili per far fronte alle conseguenze dell'invasione. Per garantire che tali organizzazioni e associazioni siano in grado di fare questo, è necessario aumentare nel 2022 il limite dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 portandolo dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Deroghe temporanee all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nel settore degli ortofrutticoli di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2022.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione a favore dei fondi di esercizio nel 2022 non supera l'importo del contributo finanziario dell'Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2022 ed è limitato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

