Cucina Italiana, Lollobrigida: Bene candidatura Unesco, patrimonio da difendere e valorizzare. VIDEO

“In questo governo c'è sempre una grandissima collaborazione tra ministri e ministeri, soprattutto per rilanciare la nostra Italia nel mondo utilizzando quel patrimonio che abbiamo in tutti i settori l'arte, la cucina, le nostre produzioni e dobbiamo solamente saperle raccontare ai 60 milioni di italiani presenti in Italia, agli 80 nel mondo e a tutti quei cittadini che non hanno avuto la fortuna di nascere italiani e che devono conoscere e poter beneficiare come noi, di tutto quello che abbiamo ricevuto e che possiamo trasmettere.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine della conferenza stampa sulla candidatura della "Cucina Italiana" a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.

“Sorprende quante opportunità abbiamo perse nel tempo. Francia, Giappone, Messico, Corea sono già patrimonio dell'Unesco e l'Italia no. E questo, ovviamente, il nostro governo lo sta rapidamente recuperando, candidando l'Italia a questo ruolo nella sua cucina. Un patrimonio da proteggere, da difendere, da raccontare, da spiegare. Perché ci porta anche un valore aggiunto in termini economici. Perché dietro la nostra cucina c'è tanta cultura ma anche tante capacità e tanto lavoro.

E questo ovviamente, se acquistato all'estero attraverso i nostri prodotti, i nostri ristoranti, può produrre ricchezza anche per i nostri cittadini, perché producendo ricchezza si può ridistribuire.

Ma oggi parte la candidatura approvata all'unanimità dal Comitato che sceglie che cosa candidare e noi abbiamo lavorato molto perché si candidasse la cucina italiana. In altri anni sono state fatte scelte obiettivamente di profilo secondo me diverso con esiti diversi da quelli che abbiamo invece in mente di ottenere.

E quindi nel 2025 dovrebbe concludersi questa candidatura con l'esito e il giudizio finale. Lavoreremo intensamente sperando di trovare al nostro fianco i tanti operatori e i tanti cittadini che sentono come nostro patrimonio e valore di riferimento questo modello, che è fatto di produzione, trasformazione, racconto e anche consumo da parte di coloro che sanno apprezzare le nostre qualità e le nostre eccellenze”.