Cun, Cia Puglia versus De Bonis. Lui replica: è Cia Nazionale che rallenta, fa richieste ‘fuorilegge’ e cerca di prendersi meriti che non ha

Non si spegne la polemica sulla Cun Grano in Puglia. Ed è botta e risposta tra la Cia Puglia e il senatore del Gruppo Misto (membro della Commissione Agricoltura) Saverio De Bonis.

L'attacco - generato dalla risposta a una nota stampa di De Bonis sul ritardo dell'avvio della Commissione Unica Nazionale sul prezzo del Grano - viene dalla Cia Puglia ma De Bonis replica alla confederazione regionale come sia stata la Cia nazionale a chiedere al tavolo del Mipaaf un commissario in più per la Commissione unica nazionale, "pur non essendole dovuto e non essendo consentito dalla legge. "Rallentando l'iter di costituzione della CUN e cercando di prendersi i meriti che non ha.

“Designare Foggia quale sede della CUN, la Commissione Unica Nazionale sul prezzo del Grano, è prerogativa della politica. Se dipendesse da CIA Puglia, che da anni si sta spendendo per questo naturale approdo, al capoluogo dauno da tempo sarebbe stata assegnata la sede in virtù di numeri, qualità e quantità della produzione, storia e capacità innovativa espressi da aziende, centri di ricerca e università. Suonano come un ribaltamento della realtà le dichiarazioni di chi, da membro del Parlamento e della Commissione Agricoltura, invece di impegnarsi a trovare un’intesa sopra le parti che ponga fine alla questione, scarica le proprie responsabilità buttandola in caciara”, ha scritto in una nota Raffaele Carrabba, presidente di CIA Agricoltori Italiani della Puglia, in una nota di oggi.

"La CIA Puglia evidentemente è male informata. Altrimenti non si spiegano gli attacchi che mi sono stati rivolti usando argomenti falsi e pretestuosi. Chiedono che sia fermata la speculazione, ma loro non partecipavano forse alla Commissione prezzi quando il TAR ha annullato i listini di Foggia? La Cia nazionale - ma forse in Puglia la notizia non è arrivata - ha chiesto al tavolo del MIPAAF un commissario in più per la Commissione unica nazionale, pur non essendole dovuto e non essendo consentito dalla legge. E questo tra l'altro rallenta l'iter di costituzione della CUN. Insomma, la Cia cerca di attribuirsi i meriti della Commissione unica nazionale e scaricare la responsabilità dei ritardi sulla politica", replica duro il senatore De Bonis.

Qui di seguito il botta e risposta:

La precedente nota: