Cun suini, Centinaio (Mipaaf): superare limiti che aprono strada a speculazioni a danno di produttori e consumatori

"Gli allevatori di suini stanno soffrendo a causa dell'aumento del costo dell'energia e del rincaro dei prezzi delle materie prime e la Cun sta dimostrando evidenti limiti a un corretto funzionamento". È quanto evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, che ricorda come nel passaggio da allevatori a macellatori ci sia un'oscillazione di massimo 5 centesimi a settimana mentre tra macellatori e salumifici o grande distribuzione non esista un limite di prezzo. "Un primo passo potrebbe essere introdurre l'obbligatorietà della quotazione così da frenare eventuali speculazioni. Al fine di trovare soluzioni per riequilibrare la filiera occorre convocare al più presto un tavolo nazionale". Per il sottosegretario, infatti, "tali dinamiche rischiano di penalizzare non soltanto il primo anello della catena, ovvero gli allevatori, ma anche i consumatori. Alla luce dell'attuale situazione di crisi, acuita dal conflitto in Ucraina, unita al contesto generale caratterizzato dalla frenata dell'export dovuta all'emergenza della Peste suina africana, non si può lasciare aperta la strada a possibili speculazioni che si ripercuotono sull'intero settore", conclude Centinaio.