CURA ITALIA, FAI CISL: BENE SENATO SU AMMORTIZZATORI E RIFIUTO VOUCHER

“Tra le misure positive, sulle quali avevamo contato fin dall’inizio della crisi e che abbiamo ottenuto grazie anche al pieno sostegno della Cisl – aggiunge Rota – ci sono gli incrementi ai permessi retribuiti per legge 104, i quindici giorni aggiuntivi di congedo parentale con metà retribuzione, la sospensione delle procedure di licenziamento, la cassa integrazione in deroga, che ha incluso anche gli operai agricoli e gli addetti della pesca, il premio di cento euro e l’indennizzo di 600 euro per chi ha continuato a lavorare anche a marzo per garantire beni di prima necessità a tutta la popolazione. Non meno importante, aver posticipato la scadenza dei permessi di soggiorno per consentire a tanti lavoratori di origine straniera di non essere estromessi dai circuiti della legalità proprio in questo delicato momento. E soprattutto, è un fatto positivo essere riusciti per ora a scongiurare un’ulteriore estensione dei voucher in agricoltura: continueremo a vigilare affinché il mercato del lavoro agricolo sia governato con gli strumenti della contrattazione e la valorizzazione della bilateralità, senza mortificare i lavoratori con strumenti che non servono a nulla se non a far venire meno i diritti su pensione, salute, ammortizzatori sociali”.

