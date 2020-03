CURA ITALIA, FATTORI SCRIVE A BELLANOVA: INSERIRE CODICI ATECO DELLA SILVICULTURA

La gestione di boschi e foreste, il comparto silviculturale, è un settore importante per l’agricoltura e la salvaguardia ambientale e a tal proposito la Sen. Elena Fattori, oltre a presentare un emendamento e un ordine del giorno al Cura Italia, ha scritto una lettera al Ministro Bellanova chiedendo di inserire i codici ATECO della silvicultura nella lista delle attività essenziali. “Con l’esclusione delle attività silviculturali dalla lista del decreto del Presidente del Consiglio dello scorso 22 marzo e dal prossimo aggiornamento del Mise, aumentano i rischi di incendi a causa del legname giacente nei boschi che non può essere portato via” dichiara la Fattori, che aggiunge:” E’ ora che andrebbe fatto l’esboscamento e non nei mesi estivi perché verrebbe compromessa la crescita boschiva”. In chiusura la Senatrice sottolinea un altro importante aspetto legato al Made in Italy che:” Va salvaguardato e tutelato e la produzione boschiva alimenta i tanti forni a legna presenti nel nostro Paese e utilizzati in moltissime occasioni per la produzione di prodotti dop e igp come per esempio il pane di Genzano e quello di Altamura. Per questi motivi ho scritto al Ministro Bellanova e al Ministro Patuanelli in quanto, quest’ultimo, come prevede il DPCM del 22 marzo, può fare gli aggiornamenti del caso. Entrambi hanno dichiarato informalmente di porre attenzione al tema e mi auguro lo facciano con tempestività poichè agricoltura e natura hanno tempi non prorogabili”

