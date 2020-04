CURA ITALIA, LOSS, LEGA: BENE ODG A TUTELA SETTORE LATTIERO CASEARIO

“Soddisfazione per l’accoglimento dell’odg al decreto Cura Italia a mia prima firma per la tutela del settore lattiero-caseario. Il governo si è ora impegnato a prevedere misure affinché i caseifici si attivino al ritiro del latte, concordando con le istituzioni europee - per tutta la durata dell'emergenza - la concessione di aiuti all'ammasso privato di latte in polvere, formaggi duri a lunga conservazione nonché di formaggi Dop prodotti con latte bovino di provenienza italiana. Ciò per poter contenere il crollo del prezzo a tutela degli allevatori italiani. E’ fondamentale non privare da un lato gli allevatori di un’importante fonte di reddito e, dall’altro, non sprecare un’importante produzione nazionale di qualità, che oggi può essere impiegata nei vari processi di trasformazione e che un domani potrà continuare ad essere sulle tavole dei consumatori quale bene di prima necessità. Vigileremo affinché alle parole del governo seguano anche i fatti”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK