CURA ITALIA, M5S: MISURE IMPORTANTI PER MONDO AGRICOLO. DA DECRETO APRILE CI ASPETTIAMO 2 MLD PER IL SETTORE

“Sono tante e importanti le misure approvate a sostegno del settore agricolo con il decreto Cura Italia, ma purtroppo l’ostruzionismo delle opposizioni ha impedito che fossero apportate modifiche che avrebbero dato una marcia in più al provvedimento. Faremo in modo di inserire questi elementi migliorativi nel primo provvedimento utile, insieme a nuove risorse per il settore”. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura commentano la conversione in legge del decreto per fronteggiare l’emergenza COVID-19, approvata oggi a Montecitorio.

“Fondamentali gli interventi apportati in questo testo, come l’aumento della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole, o ancora il fondo da 100 milioni destinato a copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura – proseguono i deputati pentastellati –, ma anche l’intervento, finalmente, sulle disposizioni in materia di comunicazione e informativa antimafia e poi la configurazione di pratiche sleali legate alla commercializzazione dei prodotti agricoli, oppure la disciplina per estendere la possibilità del cosiddetto pegno rotativo. L’intervento sul lavoro agricolo stabilisce invece la validità annuale della visita medica, che consentirà al lavoratore di effettuare la propria prestazione anche presso altre imprese agricole che abbiano la stessa tipologia di rischio professionale, senza necessità di ulteriori accertamenti medici”.

“Tra le nostre proposte emendative che riproporremo al più presto, c’è un intervento mirato sul Testo Unico del Vino e sulla questione delle rese e uno sul settore dell’Ippica, nonché altri interventi per i lavoratori agricoli – in particolare per quelli che superano le 180 giornate di lavoro annuali. Faremo in modo che siano accolte nei provvedimenti in approvazione nelle prossime settimane, perché sono misure che il mondo agricolo, da sempre e ancor più oggi, chiede al Parlamento a al governo. Ci aspettiamo che il cosiddetto ‘decreto aprile’ in via di emanazione contenga fondi per l’agroalimentare per un ammontare di almeno 2 miliardi di euro: lo dobbiamo a un settore che nonostante le difficoltà sta sostenendo l’economia del Paese e garantendo l’approvvigionamento di alimenti agli italiani”.

