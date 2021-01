Da EMI Primo Corso professionale nazionale finalizzato a percorsi educativi animati – Serpillo, UCI: “Idea vincente per stare al passo con i tempi”

Attualissima e vincente l’idea di EMI-Educazione Multimediale Innovativa di aver ideato, a livello nazionale, il primo Corso di formazione professionale in “Fondamenti di video animazione educativa”.

Questo interessante progetto finalizzato a creare percorsi educativi animati partirà il 1 marzo e si concluderà a luglio.

Da sempre EMI si occupa della diffusione di risorse innovative nell'ambito dell’educazione, svolge attività di ricerca, sperimentazione e produzione nel settore della motion capture, della video-animazione, della realtà aumentata e della gamification.

Il Corso, realizzato in sinergia con l’Unione Coltivatori Italiani ed ANAPIA, che hanno avuto la lungimiranza di partecipare fattivamente alla sfida, si rivolge a tutti i docenti e al personale scolastico: grazie alle Borse di Studio offerte da ANAPIA, si potrà accedere al Corso ad un costo simbolico, spendibile anche interamente con la Carta del Docente.

L’Unione Coltivatori Italiani ha sempre manifestato grande interesse per il mondo dell’istruzione e dell’educazione, essendo stata anche main partner del primo Festival Internazionale dell’Animazione Educativa School in Motion (realizzato da EMI nel 2019).

“Fondamentale – per il Presidente Nazionale dell’UCI, Mario Serpillo – investire oggi nella formazione, perché questo si tramuterà domani in innovazione scolastica. È urgente un allineamento con le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica nel settore educativo. Siamo convinti che, come già succede da anni in Paesi più evoluti nell’uso di tali tecnologie, il passo per l’applicazione dal mondo della Scuola al mondo del Lavoro sia molto breve! L’UCI intende scommettere su queste frontiere del sapere e dell’innovazione perché convinti che ciò faciliterà la qualità della vita per le nuove generazioni”.

Ecco, di seguito, qualche informazione in più sul Corso “Fondamenti di Video Animazione Educativa”.

Concept

L’animazione come linguaggio per comunicare conoscenza, per emozionare e coinvolgere, per rimanere nella contemporaneità ma proiettati nel futuro.

Il Corso offre agli insegnanti, di ogni ordine e grado, l’opportunità di creare percorsi educativi animati, di comprendere le varie fasi che dall’idea condurranno alla sua realizzazione. Consentirà di impadronirsi delle conoscenze chiave della Suite Adobe, sfruttando le moderne tecnologie di motion capture per l’animazione dei personaggi. Un mondo ricco di possibilità creative e stimolante per un professionista che opera nell’ambito dell’istruzione.

Obiettivi

Il Corso condurrà i partecipanti alla realizzazione finale di un cortometraggio di animazione in 2D a valenza educativa.

Modalità di fruizione

Il Corso ha una durata totale di 100 ore, strutturate in video conferenze, percorsi laboratoriali e attività di consolidamento e approfondimento. L’accesso alle video lezioni è possibile sia in simultanea che in asincrona.

Sarà disponibile un Forum, moderato dai docenti, aperto esclusivamente ai partecipanti in cui si potranno pubblicamente scambiare esperienze, opinioni e lavori svolti, relativamente agli argomenti del Corso.

Il costo stimato è di 1.700 euro. Verrà erogato a tutti i partecipanti al costo di 400,00 euro grazie alle Borse di studio messe a disposizione dall’Ente patrocinante.

La Mission

In un periodo in cui le fonti di informazioni sono molteplici e variegate rispetto al passato, le tecniche di comunicazione ed i linguaggi adottati si sono evoluti, la sfida della Scuola nella trasmissione dei saperi, tanto per i docenti quanto per le Istituzioni che se ne occupano, consiste nel ricercare e valorizzare le strade idonee per realizzare una comunicazione didattica ancor più efficace.

Per chi voglia approfondire:

- Pagina Web: https://istitutocartesioroma.com/fondamenti_di_video_animazione_educativa/

- Cell. 329.5429594 (dal lun. al ven dalle ore 9,00 alle ore 17,00);

- E-mail: corsivideoanimazione@gmail.com