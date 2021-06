Da Operawine a Vinitaly Special Edition Preview: a Veronafiere weekend per la ripartenza del vino italiano

Cinque consorzi di tutela, quasi 70 aziende, una associazione e oltre 300 tra operatori e buyer nazionali e internazionali da 13 nazioni europee ed extra Ue, con un incoming rafforzato dalla Russia. È Vinitaly special edition Preview, l’evento b2b di domani 20 giugno - dalle 10.30 alle 18.00 , alle Gallerie mercatali di fronte al quartiere fieristico – che completa il weekend di business in presenza organizzato da Veronafiere per la ripartenza del settore. Vinitaly Preview, infatti, è un progetto fortemente sollecitato dalle aziende per intercettare la ripresa della domanda di vino italiano sui mercati, anche quello interno, in questa fase di apertura dell’horeca e di ripresa della socialità. Tra i paesi di provenienza delle delegazioni commerciali selezionate per l’occasione da Veronafiere-Ice Agenzia, Germania (primo mercato di sbocco europeo per il vino made in Italy), Russia, Danimarca e Svizzera sono le più numerose, seguite dai buyer di Francia, Svezia e Slovenia. Elenco espositori Vinitaly special edition Preview, 20 giugno 2021 Consorzio di tutela Lambrusco doc (Emilia-Romagna); Consorzio tutela vino Lessini Durello doc (Veneto); Consorzio di tutela del Prosecco doc (Veneto); Consorzio di tutela vini del Trentino ; Consorzio di tutela vini doc Sicilia ; Associazione Famiglie Storiche (Veneto). Aldegheri (Sant’Ambrogio di Valpolicella – VR); AGB Selezione srl (Brescia – BS); Antonio Facchin & Figli (San Polo di Piave – TV); Avanzi (Polpenazze del Garda – BS); Cantina Zaccagnini (Bolognano – PE); Zýmē (San Pietro in Cariano – VR); Chiesa (Santo Stefano Roero – CN); Tunella (Ipplis di Premariacco – UD); Marramiero (Rosciano – PE); Bosio Family Estates – Bel Colle (San Stefano Belbo - CN); Cantina Danese (Roncà – VR); Cantina Santadi (Santadi – CA); Vignaioli del Morellino di Scansano (Scansano – GR); Coppi Casa Vinicola (Turi – BA); Cantine Monfort (Lavis – TN); Castello di Cacchiano (Monti in Chianti – SI); Edoardo Freddi International srl (Castiglione delle Stiviere – MN); Ocone i Vini dal Sannio dal 1910 (Ponte – BN); Fongaro Spumanti Metodo Classico (Roncà – VR); Zardetto (Altamura – BA); Le Vigne di San Pietro (Sommacampagna – VR), Perla del Garda (Lonato del Garda – BS); Novaripa (Ripa Teatina – CH); Pasqua (Verona – VR); Piera 1899 (San Quirino – PN); Poderi Moretti (Monteu Roero – CN); Rock Wines (Ala – TN); Ruggeri & C. (Valdobbiadene – TV); Colmello di Grotta (Farra d’Isonzo – GO); Cantina Ventiventi (Medolla – MO); Tenuta San’t Antonio (Colognola ai Colli – VR); Villa Sandi (Crocetta del Montello – TV); Voerzo Martini (La Morra – CN); Le Tende Azienda Agricola Lazise (Lazise – VR); Vini Ottomarzo (Vallese di Oppeano – VR); Valentina Cubi (Fumane – VR); Laficaia / Guasti (Pescantina – VR); Fabiano Vini (Pescantina – VR); Lungarotti (Torgiano – PG); Gurrieri vigneti e cantina (Comiso – RG); Giuliani Donato (Turi – BA); Ilatium Morini (Illasi – VR); Tenute Ledda (Bonnanaro – SS); Castello di Uviglie (Rosignano – AL); Bonzano Vini (Coniolo – AL); Barbaterre (Quattro Castella – RE); Marchesi Frescobaldi (Firenze – FI); Società Agricola Francesca (Empoli – FI); Velenosi Vini (Ascoli Piceno – AP); Mezzacorona - Rotari (Mezzacorona – TN); La Zerba Gavi D.O.C.G. (Tassarolo – AL); Cavit (Trento – TN ); Cantine Scolari (Puegnago – BS); Tenute Cavalier Pepe (Luogosano – AV), San Gregorio Prosecco D.O.C.G. (Valdobbiadene – TV); Dianella (Vinci – FI); Castorani (Alanno – PE); Tenuta Santa Maria Valverde (Marano di Valpolicella – VR); Eleva Società Agricola (Sant’Ambrogio di Valpolicella - VR); Cristiana Bettili Wines (Cavaion – VR); Santa Margherita (Fossalta di Portogruaro – VE); Decanterino / Wine Design (Verona – VR); Lunae Bosoni (Luni – SP); Puglia in Rosé (Bari – BA); La Source (Saint Pierre – AO); Tiberio (Terranuova Brandolini – AR).

