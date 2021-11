Da studio Crea emerge calo fondi Ue per agricoltura e in Manovra Mipaaf mette sul tavolo risorse per due Mld

Il CREA ha pubblicato lo studio “Venti anni di sostegno pubblico al settore agricolo” l’analisi più completa sulla spesa in agricoltura in Italia nel periodo2000-2019

Lo studio, curato da Lucia Briamonte (primo ricercatore CREA Politiche e Bioeconomia) e Stefano Vaccari (Direttore Generale del CREA), analizza il sostegno pubblico destinato al settore agricolo nei primi 20 anni del nuovo millennio, suddiviso per le diverse componenti, comprese le agevolazioni fiscali e previdenziali, le spese delle singole regioni e le spese UE. Lo studio è stato realizzato utilizzando la banca dati CREA della spesa pubblica in agricoltura, la più vasta e completa esistente in Italia, anche considerando quelle del MEF e della Corte dei Conti.

ALCUNI DATI DALLO STUDIO CREA

Il sostegno pubblico complessivo al settore agroalimentare nel ventennio considerato è sceso di circa 4 miliardi di euro, passando dai 15 miliardi e 613 milioni del 2000 a meno di 12 miliardi di euro (11.293) del 2019.

Anche il peso del sostegno pubblico al settore sul valore aggiunto agricolo (VAa) è diminuito, portandosi dal 55% del 2000 a circa il 34% del 2019 con peso differente nelle diverse regioni.

Andamento del sostegno pubblico all’agricoltura dell’ultimo ventennio (milioni di euro, 2000-2019).

Se si considerano le singole categorie di sostegno si nota come la sua riduzione è dovuta sia al quasi dimezzamento delle agevolazioni fiscali, contributive e previdenziali dal 27% al 16% sia alla importante riduzione del sostegno operato dalle regioni e province autonome attraverso i propri bilanci. La spesa delle regioni, infatti, è passata dagli oltre 4 miliardi di euro del 2000 agli 1,8 miliardi di euro del 2019, questo a fronte di un miglioramento della capacità di spesa (rapporto tra i pagamenti e stanziamenti totali) che è passata dal 37,7% al 51,6%.

Dal 2000 al 2019 si registra anche la riduzione dei trasferimenti ministeriali (dal 4,3% al 3,9%), mentre i dati rilevano come il sostegno comunitario sia abbastanza stabile nel primo decennio e subisce un incremento nel decennio successivo.

In particolare, il peso percentuale dei trasferimenti pubblici al settore derivanti da risorse UE (Agea e Organismi pagatori - OO.PP.), sul sostegno complessivo è cresciuto dal 43% nel 2000 al 64% del 2019.

Dall’analisi sulla distribuzione territoriale del sostegno pubblico relativamente alle singole componenti (fondi UE PAC 1° Pilastro, Fondi UE 2° Pilastro, Agevolazioni, Trasferimenti Statali e fondi regionali) emerge come quello proveniente da politiche comunitarie sia quello prevalente e rimanga pressoché costante per l’intero periodo considerato mentre il sostegno derivante da politiche nazionali e regionali si riduca.

Il sostegno pubblico a prescindere dalle fonti di provenienza è più marcato al nord rispetto alle altre circoscrizioni, mentre quello derivante dal I pilastro della PAC è quello prevalente in tutte le circoscrizioni anche se con un peso diverso.

A fronte di un calo di fondi europei - quello illustrato dal Crea - il Mipaaf mette sul tavolo più risorse. Sono oltre 2 i miliardi di euro destinati a sostenere e rilanciare il settore agricolo, valorizzare la competitività delle filiere e favorire gli agricoltori under 40.

Come fortemente voluto dal Ministro Stefano Patuanelli, per il settore agroalimentare le misure e le cifre sono ampiamente superiori rispetto al passato. I provvedimenti più importanti riguardano l'istituzione del Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali per sostenere più efficacemente la gestione del rischio da parte delle aziende agricole, la proroga dell'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari, il sostegno alla competitività delle filiere, la decontribuzione per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti under 40, il rinnovo del Bonus Verde, a cui si aggiungono interventi per la zootecnia e importanti stanziamenti per proseguire l'attuazione della Strategia nazionale forestale.

In particolare sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

- oltre 690 milioni di euro fino al 2027 per l’Istituzione di un Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali, una significativa innovazione tra gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura;

- 237 milioni di euro a valere sul 2023 per l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- 250 milioni di euro per le assicurazioni agevolate;

- 8,3 milioni per la proroga della decontribuzione degli imprenditori agricoli e gli agricoltori diretti under 40 (54,30 i milioni di euro previsti per il triennio);

- 160 milioni di euro fino al 2023 per il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

- 10 milioni di euro per la dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole;

- 10 milioni di euro per il rafforzamento della filiera grano-pasta;

- 120 milioni di euro per il sostegno ai Distretti del cibo;

- 74,5 milioni di euro per il sostegno alla zootecnia mediante la conferma anche nel 2022 delle percentuali di compensazioni IVA applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi;

- 16 milioni di euro nel biennio per il piano triennale della pesca (8 milioni) e per il fondo di solidarietà nazionale della pesca (8 milioni). Inoltre, a decorrere dal 2022, sono destinati 4 milioni di euro annui per le Capitanerie di Porto per l’esercizio delle attività svolte nell’ambito della dipendenza funzionale dal MIPAAF. Rinnovata inoltre l’indennità per il fermo pesca ed estesa la CISOA ai pescatori;

- 80,5 milioni di euro destinati alle attività di Ismea per la concessione di finanziamenti, operazioni di finanza strutturata e concessione di garanzie a fronte di prestiti a favore degli imprenditori agricoli e della pesca, e misure per l’imprenditoria femminile e giovanile;

- 30 milioni di euro per il finanziamento della Strategia forestale nazionale (420 milioni fino al 2032);

- Prorogato per i prossimi tre anni il Bonus Verde che prevede la detrazione ai fini Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde;

- Sono stati inoltre stanziati 50 milioni di euro da destinare alle Regioni per coprire gli anticipi a valere sul credito di soccorso.

