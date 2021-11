Da venerdì 5 novembre appuntamento a Montichiari con la Fiera Agricola Zootecnica Italiana Agricoltura protagonista dell’innovazione e della transizione ecologica

L’intero quartiere fieristico di Montichiari completamente occupato, oltre 400 tra espositori e allevatori, tre mostre zootecniche nazionali di alto profilo (razza Frisona, razza Jersey per il sistema latte e la mostra cunicola), la presenza annunciata dei ministri Stefano Patuanelli (Politiche agricole, alimentari e forestali) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e degli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura) e Guido Guidesi (Sviluppo economico), dell’europarlamentare Paolo De Castro.

È conto alla rovescia ormai per l’inaugurazione della 93ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica Italiana (Fazi), in programma da venerdì 5 novembre a domenica 7 novembre al Centro Fiera di Montichiari. “Siamo orgogliosi di poter ospitare dopo mesi particolarmente difficili un’edizione della Fazi da tutto esaurito, con oltre 47mila metri quadrati coperti, dei quali 13mila dedicati a mostre zootecniche di altissimo livello – dichiara il presidente del Centro Fiera di Montichiari, Gianantonio Rosa -. Cogliamo l’entusiasmo fra gli espositori e il desiderio di confrontarsi con il mondo agricolo per affrontare le sfide del futuro, che riguardano la sostenibilità economica e ambientale, modelli di produzione attenti a contenere le emissioni e con la competitività delle filiere agroalimentari a fare da traino a un sistema agricolo italiano che è ai vertici europei per capacità di valorizzazione delle materie prime e dei prodotti agroalimentari di qualità”.

L’apertura della Fazi sarà per venerdì 5 novembre alle ore 9, con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità in programma per sabato 6 novembre alle ore 10.

“Questa 93ª edizione della Fazi è per noi un segnale di fiducia per un settore che è fortemente competitivo e che sta cogliendo le opportunità degli incentivi previsti da Agricoltura 4.0 e dai Programmi di sviluppo rurale, per innovare sul fronte della sostenibilità, della riduzione dei costi e della multifunzionalità, con le energie rinnovabili che coniugano il miglioramento dell’impatto ambientale e fonti di reddito diversificate per le imprese agricole”, commenta il direttore del Centro fiera di Montichiari, Ezio Zorzi.

Ad animare il ring zootecnico due competizioni di rilievo, con la scelta dell’Associazione nazionale allevatori di razza Frisona, Bruna e Jersey (Anafibj) di individuare la Fazi come partner per organizzare “Bentornata Nazionale”, che certifica di fatto la crescita di una manifestazione trasversale e prestigiosa come la Fiera Agricola Zootecnica Italiana.

Nei tre giorni di manifestazione, con focus rivolti anche agli studenti degli istituti agrari, si svolgeranno a Montichiari la 69ª Mostra nazionale della Frisona e la 10ª Mostra della razza Jersey, eventi clou per la zootecnia bovina da latte in una regione come la Lombardia che produce da sola il 45% del latte italiano e che vede la provincia di Brescia leader incontrastata con una produzione annuale che nel 2020 ha superato 1,55 milioni di tonnellate di latte (fonte: Clal.it).

I convegni. Come da tradizione, la Fazi ospiterà eventi e convegni di livello per la formazione dei visitatori professionali (l’elenco completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.fieragri.it).

Sotto la lente, in particolare, l’appuntamento organizzato da Anafibj “La selezione olistica della vacca da latte”, in programma venerdì 5 novembre alle 9:30 (Sala Pedini); “Linee guida per la neutralità di carbonio negli allevamenti di bovini da carne”, promosso dal Crea (venerdì ore 9:30, Sala 4); “Zootecnia: le prospettive dei settori latte e suini”, organizzato da Confagricoltura Brescia (ore 10, Sala Scalvini); “Il Pnrr per l’agricoltura: il ruolo del biogas e biometano”, promosso da Biogas 4.0 (ore 14:30, Sala Scalvini); “Corso di aggiornamento per Tecnici servizi mungitura, nuove strumentazioni di Gea FT”, promosso da Associazione italiana allevatori (Sala 4, ore 15).

Sabato 6 novembre (ore 11, Sala Pedini), focus su “Il futuro delle stalle italiane nelle sfide europee: tra nuova Pac e strategia Farm to Fork”, organizzato da Coldiretti, con la presenza del presidente Ettore Prandini, del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, del comandante dei Carabinieri Tutela Salute Paolo Carra, dell’on. Paolo De Castro.

Sostenibilità ambientale e impatto ambientale in zootecnia saranno i temi del convegno “Il progetto Approach”, promosso da Ara Lombardia e Università degli studi di Milano (sabato, ore 11, Sala 4); in Sala Scalvini (ore 14:30) Ara Lombardia, Ats e Anas parleranno di “Peste suina africana, una malattia emergente da conoscere”.

Sabato 6 novembre, alle 14:30, in Sala Pedini, Coldiretti organizzerà la tavola rotonda dedicata a “La ripresa del Paese sulle rotte del cibo italiano”, con interventi di Ettore Prandini (presidente Coldiretti), Giancarlo Giorgetti (ministro dello Sviluppo economico), Guido Guidesi (assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia), Luigi Scordamaglia (consigliere delegato Filiera Italia), Gianpiero Calzolari (presidente Granarolo).

Domenica 7 novembre (ore 10, Sala 1), Ara Lombardia insieme ad Ats Lombardia, Università di Milano e Coldiretti Lombardia approfondiranno il tema “Uso corretto del farmaco e contrasto all’antimicrobico resistenza”.