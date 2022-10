Dairy Summit, 13 ottobre 2022 a Bologna la quarta edizione. Il giusto prezzo per una filiera latte sostenibile

Aumentano i costi di produzione, calano le consegne di latte, si riducono i margini di profitto lungo tutta la filiera, salgono i prezzi al consumo, vola l’export di formaggi, soprattutto per le grandi Dop. Dopo due anni di pandemia e in un contesto geopolitico internazionale di grande tensione, le caratteristiche del settore lattiero-caseario italiano assumono contorni inediti. Il comparto è alla ricerca di un nuovo equilibrio, che passa anche da una valutazione della sua competitività rispetto ai principali concorrenti europei e mondiali, senza dimenticare il lavoro fatto e da fare sui fronti della sostenibilità ambientale e del benessere animale.

Di tutto questo si parlerà durante la quarta edizione delDairy Summit, l’evento organizzato dal Gruppo editoriale Tecniche Nuove per mettere a confronto tutte le “anime” della filiera lattiero-casearia del nostro Paese: dalle aziende agricole che producono le materie prime per l’alimentazione delle bovine, alle stalle, alle industrie di trasformazione fino alla grande distribuzione, passando per i consorzi di tutela delle denominazioni d’origine.

In particolare, durante i lavori, sarà presentato uno studio condotto da UniCredit e Nomisma basandosi sull’AGRI4index®, per valutare le prestazioni del lattiero-caseario italiano rispetto a quelle dei maggiori competitori europei oltre a evidenziare le differenze a tra i vari territori a livello nazionale. L’indagine ha messo in luce un significativo gap di competitività dell’Italia rispetto a Francia e Germania, in parte compensato dai risultati dei circuiti delle nostre produzioni casearie di qualità, tra cui ben 52 Dop.

Con 13,1 milioni di tonnellate, l’Italia è il quarto produttore Ue di latte vaccino dietro a Francia, Germania e Olanda. Rispetto al 2016, anno della fine delle quote latte, la produzione è salita del 14%, mentre in Europa è cresciuta in media del 5%. In virtù di questo aumento l’autosufficienza del nostro Paese è passata dal 76 all’88%. La bilancia commerciale è attiva dal 2020 e l’anno scorso ha fatto registrare un surplus di 460 milioni di euro grazie a un export di 4,2 miliardi, di cui 3,6 (85%) conseguito con le vendite di formaggi. Sono 35mila gli allevamenti bovini in Italia con 1,6 milioni di vacche da latte, ai quali si aggiungono 1.900 allevamenti bufalini e 87mila ovi-caprini.

PROGRAMMA

ore 10 : 00 Saluti introduttivi - Ivo A. Nardella, editore Tecniche Nuove

Ore 10 : 10 Intervento a cura di Alessio Mammi, Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna

Ore 10 : 20 Intervento a cura di Remo Taricani, Deputy Head of Italy UniCredit

Ore 10 : 25 Presentazione a cura di Ersilia Di Tullio, Senior Project Manager Nomisma: “Rating delle filiere agroalimentari italiane: il posizionamento del lattiero-caseario secondo l’AGRI4index® di Nomisma-UniCredit”.

Ore 10 : 45 Intervento di analisi a cura di Angelo Rossi, Clal.it : “La forbice costi/prezzi sta favorendo gli allevatori? – Lo scenario delle quotazioni del latte e dei lattiero-caseari, le tendenze di mercato in Italia e in Europa”.

Ore 11 : 00 TAVOLA ROTONDA “Un’alleanza di filiera per preservare il valore e il reddito delle imprese”

Ettore Prandini, Presidente Coldiretti

Matteo Lasagna, vicepresidente Confagricoltura

Gianmichele Passarini, vicepresidente Nazionale Cia

Giovanni Guarneri, presidente settore lattiero-caseario Alleanza Coop

Paolo Zanetti, Presidente Assolatte

modera Giorgio Setti, caporedattore Edagricole

Ore 11 : 30 Intervento di analisi a cura di Alessandro Poli, Business Insight Director Iri: “Il rialzo dei prezzi sta penalizzando i consumi finali? – Le dinamiche di vendita dei mercati Dairy nel canale Retail”

Ore 11 : 40 TAVOLA ROTONDA: “Le proposte dell’industria”

Gianpiero Calzolari, presidente Granarolo

Giovanni Pomella, amministratore delegato Lactalis Italia

Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi

modera Cristina Lazzati, direttrice Mark Up e GDOWeek

Ore 12 : 10 Intervento di analisi a cura di Alessandro Poli, Business Insight Director Iri: “Ruolo e tendenze dei prodotti Dop nel mercato dei formaggi”

Ore 12 : 20 TAVOLA ROTONDA “Indicazioni geografiche: un modello oltre le crisi?”

Stefano Berni, direttore Consorzio Grana Padano

Carlo Mangini, direttore marketing e sviluppo commerciale Consorzio Parmigiano Reggiano

Pier Maria Saccani, direttore Consorzio Mozzarella di bufala campana Dop

modera Eugenio Occhialini, direttore Edagricole

Ore 12 : 50 intervento a cura di Paolo De Castro, parlamentare europeo

Ore 13 : 00 Light lunch con i prodotti d’eccellenza della filiera lattiero-casearia

L’evento è valido come riconoscimento di CFP-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti:

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Per informazioni e iscrizioni